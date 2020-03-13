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Ronaldinho deve atuar no torneio em prisão, mas não poderá fazer gols

O ex-jogador, que está preso no Paraguai há mais de uma semana, está sendo disputado por equipes de prisioneiros

Publicado em 13 de Março de 2020 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 20:00
Ronaldinho Gaúcho e irmão chegam algemados para audiência sobre uso de passaportes falsos Crédito: Agência Lance
Ao que tudo indica, Ronaldinho voltará a jogar bola. Mas não profissionalmente. O ex-jogador deve atuar pelo torneio organizado por presidiários na prisão onde está preso há 10 dias. Segundo a 'ABC TV Paraguay', o ex-jogador aceitou participar do torneio, mas teve que aceitar uma curiosa regra imposta pelos participantes do torneio: o ex-jogador não poderá marcar gols durante os jogos. 

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A reportagem afirma que, embora Ronaldinho esteja reclamando bastante do calor que faz em Assunção, ele continua atendendo seus fãs e dando autógrafos à todos. A premiação do torneio também é muito incomum: um leitão de 16 quilos.

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