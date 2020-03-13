Ronaldinho deve atuar no torneio em prisão, mas não poderá fazer gols

Ao que tudo indica, Ronaldinho voltará a jogar bola. Mas não profissionalmente. O ex-jogador deve atuar pelo torneio organizado por presidiários na prisão onde está preso há 10 dias. Segundo a 'ABC TV Paraguay', o ex-jogador aceitou participar do torneio, mas teve que aceitar uma curiosa regra imposta pelos participantes do torneio: o ex-jogador não poderá marcar gols durante os jogos.