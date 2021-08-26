Praia de Castelhanos vai sediar campeonato de surfe neste fim de semana

O evento é organizado pela Federação de Surf do Espírito Santo (Fesurf), com apoio da Prefeitura de Anchieta e do Surf Club de Castelhanos. Os organizadores explicaram que a pontuação dos atletas nesta etapa será válida para o ranking oficial de 2020. Sendo assim, os pontos de agora vão definir os campeões do Circuito Estadual de Surfe Amador de 2020.