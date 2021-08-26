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Em Anchieta

Praia de Castelhanos vai sediar campeonato de surfe neste fim de semana

A 3ª Etapa Slake Surf Classic será realizada sábado (28) e domingo (29), contando com onze categorias. Evento deve reunir cerca de 200 atletas

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2021 às 16:05
Arquivo PMA
Praia de Castelhanos vai sediar campeonato de surfe Crédito: @art.psayno/Prefeitura de Anchieta
A Praia de Castelhanos, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, será palco da 3ª Etapa Slake Surf Classic no próximo fim de semana, sábado (28) e domingo (29). O evento vai ter onze categorias e deve reunir cerca de 200 atletas — o primeiro lugar de cada categoria conquista prancha e troféu.
Nos dois dias, os surfistas começam a entrar na água a partir das 8h. Atletas das categorias Sub 12 e Sub 14 não pagam inscrição, mas devem realizar doação de um agasalho, que será entregue para uma entidade local. Segundo a Prefeitura de Anchieta, o evento adotará todos os protocolos sanitários para evitar o contágio da Covid-19.

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O evento é organizado pela Federação de Surf do Espírito Santo (Fesurf), com apoio da Prefeitura de Anchieta e do Surf Club de Castelhanos. Os organizadores explicaram que a pontuação dos atletas nesta etapa será válida para o ranking oficial de 2020. Sendo assim, os pontos de agora vão definir os campeões do Circuito Estadual de Surfe Amador de 2020.
A federação informou que disponibilizará sua equipe técnica no julgamento dos desempenhos dos atletas. Entre os jurados, estarão presentes os especialistas Sérgio Gadelha e Mauro Rabellé — atletas mundialmente reconhecidos no surfe.

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