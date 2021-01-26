Pietro Fittilpaldi visita Bolsonaro após incentivo de R$ 9,4 milhões

O presidente Bolsonaro ao lado do piloto Pietro Fittilpaldi Crédito: Reprodução redes sociais

O piloto Pietro Fittipaldi, que em dezembro foi o responsável por recolocar o automobilismo brasileiro no grid da Fórmula 1, almoçou nesta segunda-feira (25) com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

O jovem de 24 anos, neto do bicampeão Emerson Fittipaldi, tirou fotos ao lado de Bolsonaro, ambos sem máscara, o que desrespeita as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) na prevenção à Covid-19.

Pietro foi levado ao encontro de Bolsonaro pelo secretário especial do Esporte, Marcelo Magalhães. O piloto está em busca de patrocínios para continuar na elite do automobilismo.

Em dezembro, a secretaria comandada por Magalhães aprovou autorização para que a Associação Brasileira de Pilotos de Automobilismo, ligada ao kartódromo da Granja Viana, pudesse captar R$ 4,9 milhões para bancar o projeto de Pietro na F-1.

Dois meses antes, em outubro, a pasta havia aprovado projeto para que outro Fittipaldi, Enzo, irmão de Pietro, siga no automobilismo com apoio público.

Proposto pela entidade sem fins lucrativos Kart Clube Granja Viana, o projeto de nome "Ano 1 - Enzo Fittipaldi - Fórmula 3", recebeu autorização para captar R$ 4,5 milhões. No total, o governo aprovou uma renúncia fiscal de R$ 9,4 milhões em favor dos irmãos Fittipaldi.

"Nossa função aqui é apoiar o esporte como um todo e tentar abrir as portas para voltarmos a ter um nome forte dentro da F-1", comentou, sobre o encontro, o secretário Marcelo Magalhães, em declaração reproduzida pelo site do Ministério da Cidadania.

O texto divulgado pelo governo não cita a aprovação de um projeto para a carreira de Pietro por parte do próprio governo.

"É uma honra poder fazer essa visita e ter a chance de conhecer o presidente do Brasil. Foi uma grande oportunidade para mim e quis entregar um capacete para o presidente em homenagem ao país e também ao secretário Marcelo", disse o piloto, também segundo o governo.

"Os planos para 2021 ainda não estão finalizados. Para mim, o ideal seria continuar com um pé na F-1, como terceiro piloto. Pode ser na Haas ou em outra equipe, mas também correr, que é muito importante para me manter ativo", continuou.