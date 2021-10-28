Milton da Silva

Pai de Ayrton Senna morre em São Paulo, aos 94 anos

"Causas naturais" foram a causa da morte de Milton, uma figura presente em boa parte da carreira de Ayrton desde o início, no kart
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2021 às 09:41

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 09:41

Milton da Silva abraçando Ayrton Senna durante Fórmula 1
Milton da Silva abraçando Ayrton Senna durante Fórmula 1 Crédito: Divulgação/Instagram
Milton da Silva, pai do piloto Ayrton Senna, morreu nesta quarta-feira (27), em São Paulo, aos 94 anos. A informação foi divulgada pelo perfil oficial da família do ídolo brasileiro no Instagram, que rendeu suas homenagens a Miltão, como era carinhosamente chamado.
Ele era casado com Neyde Joanna Senna, e deixa dois filhos, Viviane e Leonardo. O outro filho do casal, Ayrton, foi tricampeão mundial de F1 e morreu na pista, em 1994, em acidente no circuito de Imola, na Itália.
"Causas naturais" foram a causa da morte de Milton, uma figura presente em boa parte da carreira de Ayrton desde o início, no kart. Ele se dividia sua atenção entre a família, as corridas do piloto e a empresa metalúrgica que fundou.
Rubens Barrichello, que conviveu com Ayrton e seu pai em circuitos pelo mundo, foi um dos que prestaram seus respeitos. "Meus sentimentos à família, Senna. Descanse em paz, seu Milton", escreveu o piloto.

