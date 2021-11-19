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Clima pré-final

Ônibus do Flamengo erra trajeto e complica operação de segurança

O voo para Porto Alegre está previsto para o começo da noite. Na capital gaúcha, o Fla vai encarar Internacional e Grêmio, ainda pelo Campeonato Brasileiro, e, de lá, partirá para Montevidéu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 nov 2021 às 19:36

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 19:36

Ônibus do Flamengo em contato com torcedores no Rio de Janeiro
Ônibus do Flamengo em contato com torcedores no Rio de Janeiro Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O "Aero Fla", evento organizado pela torcida rubro-negra para festejar o time antes do embarque para a final da Libertadores, terminou em confusão nesta sexta-feira (19). O ônibus que levava a delegação ao Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, errou o caminho e causou um problema na logística de segurança que havia sido desenhado pelas autoridades. Ainda nas proximidades do aeroporto, diversos torcedores cercaram o veículo e alguns chegaram a subir no teto.
O teto do ônibus do Flamengo, inclusive, teve partes arrancadas por alguns torcedores, que conseguiram conversar com os jogadores através do buraco da ventilação.
O voo para Porto Alegre está previsto para o começo da noite. Na capital gaúcha, o Fla vai encarar Internacional e Grêmio, ainda pelo Campeonato Brasileiro, e, de lá, partirá para Montevidéu, onde vai enfrentar o Palmeiras, na luta pela taça continental.
O ônibus saiu do Ninho do Urubu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante a tarde. Na porta do CT também houve concentração da torcida. Muitos rubro-negros acompanharam o veículo no decorrer do trajeto, enquanto grande parte já aguardava nos arredores do Galeão.
Próximo ao aeroporto, o ônibus errou o caminho, o que fez com que a estratégia de segurança tivesse de ser alterada em cima da hora, e gerou discussão entre policiais e funcionários do Galeão. Depois de momentos de maior tensão, os ânimos foram se acalmando pouco antes do ônibus conseguir entrar pelo portão que estava previamente programado.
Segundo o UOL Esporte apurou, o erro foi do motorista. Na chegada ao terminal de cargas há varias pistas, e diante do grande número de torcedores, ele não conseguiu identificar a pista correta.

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