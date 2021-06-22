Olimpíada de Tóquio deve ter bebida alcoólica liberada nos estádios

Bandeira das Olimpíadas Crédito: IOC/ Divulgação

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio deve permitir a venda de álcool nos locais de competições. No entanto, haverá restrições como forma de conter um eventual avanço da Covid-19 durante o evento.

Na segunda-feira, a presidente do Comitê Organizador, Seiko Hashimoto, disse que a venda de bebidas alcoólicas estava "sendo considerada", mas dependeria de a organização estabelecer regras claras sobre o que a torcida poderá ou não fazer nos estádios.

Segundo a agência Kyodo News, a liberação aconteceria por causa de contrato de patrocínio com uma empresa de bebidas.As regras para a comercialização de bebidas ainda não foram definidas, mas é possível que haja um limite de tempo para as vendas. A liberação ajudaria a alavancar outra mania comum entre o público de grandes competições, como Copa do Mundo e Olimpíada: a coleção de copos temáticos do evento.

Na última segunda-feira, o comitê liberou a presença de torcedores locais nas arenas olímpicas. A regra estabelece que os estádios poderão ter no máximo 50% da lotação com o limite de 10.000 pessoas. Os fãs estrangeiros, por outro lado, estão proibidos de assistir aos Jogos por causa das precauções sanitárias do país. O Japão vacinou com a segunda dose apenas 7,3% da população, segundo dados da "Our World in Data".

Os organizadores irão divulgar neste fim de semana as regras para a torcida frequentarem os estádios. Entre as diretrizes está o estímulo para que o público saia diretamente de casa para acompanhar as competições, sem passar por outros locais. Também haverá o pedido para que oso fãs não bebam ou comam em grupo. Outra medida, que mudaria a forma com que o público acompanha o esporte, é que os torcedores não gritem ou cantem durante as competições.

No atual estágio de restrições por causa da pandemia, os estabelecimentos comerciais de Tóquio permitem a venda de bebidas alcoólicas até as 19h. Os moradores da capital japonesa têm permissão de beber sozinhos ou em duplas por até uma hora e meia, entre 11h e 19h.