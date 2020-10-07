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Na França

Novak Djokovic alcança a semifinal em Roland Garros pela 10ª vez

Pela briga por uma vaga na decisão do Grand Slam francês em quadra de saibro, Djokovic terá pela frente o grego Stefanos Tsitsipas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 17:55

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:55

O atleta Novak Djokovic
O atleta sérvio Novak Djokovic está classificado para a semifinal de Roland Garros Crédito: Reprodução/Instagram @djokernole
Pela décima vez em sua carreira o sérvio Novak Djokovic está classificado para a semifinal de Roland Garros. Nesta quarta-feira, o número 1 do mundo precisou de 3h10 para eliminar o espanhol Pablo Carreño Busta, por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2, 6/3 e 6/4.
Pela briga por uma vaga na decisão do Grand Slam francês em quadra de saibro, Djokovic terá pela frente o grego Stefanos Tsitsipas, vencedor do duelo com o russo Andrey Rublev em três sets: 7/5, 6/2 e 6/3.
O outro finalista sairá do confronto entre o espanhol Rafael Nadal, em busca do 13º título em Paris, e o argentino Diego Schwartzman, que atingiu a semifinal de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.
Contra o rival que o levou á única derrota na temporada, por desclassificação nas oitavas de final do US Open, quando acertou uma bolada na juíza de linha, no mês passado, Djokovic não resistiu ao forte ritmo imposto por Busta, que quase não cometeu erros e ainda viu o rival pedir uma ajuda médica por causa de dores musculares no braço. O primeiro do ranking também tinha uma faixa no pescoço.
Para chegar à vitória, Djokovic precisou mostrar seus dotes de melhor tenista da atualidade para bater Busta, que tentava superar as quartas de final, feito que não conseguiu há três anos, quando foi derrotado pelo compatriota Nadal. A dificuldade para bater o espanhol pôde ser notada na maneira enfurecida com a qual o sérvio festejou as conquistas dos pontos decisivos na partida.
Em busca de seu segundo troféu em Paris - o título veio em 2016 -, Djokovic leva uma pequena vantagem sobre Tsitsipas, com três vitórias e duas derrotas. Este ano os dois tenistas decidiram o título de Dubai e a vitória foi do sérvio, que chega à 38 semifinal de Grand Slam, oito abaixo do suíço Roger Federer, mas quatro a mais que Nadal.

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