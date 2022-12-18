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Despedida

'Narrar final é bom, narrar título da Argentina é melhor ainda', diz Galvão Bueno

O narrador também falou sobre a emoção que sentiu ao comandar sua última transmissão em Copas, pela Globo

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 19:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2022 às 19:03
SÃO PAULO - A grande final da Copa do Mundo, que coroou a Argentina campeã após vitória nos pênaltis sobre a França neste domingo (18) marcou a despedida de Galvão Bueno. Após receber homenagens do grupo Globo, o narrador foi ao Instagram para fazer suas considerações e exaltar o título da equipe de Lionel Messi.
"Ganhei um jogão de despedida. Para quem passou a vida inteira brincando com a Argentina: 'ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda', hoje eu tenho que dizer que narrar uma final é bom, mas narrar um título da Argentina - quando não é contra o Brasil - é melhor ainda", brincou Galvão.
Galvão Bueno se emocionou após narrar seu último jogo pela TV Globo, na final da Copa do Mundo do Catar
Galvão Bueno se emocionou após narrar seu último jogo pela TV Globo, na final da Copa do Mundo do Catar Crédito: TV Globo/Reprodução
O narrador também falou sobre a emoção que sentiu ao comandar sua última transmissão em Copas. "Hoje é um dia de muita emoção. Já chorei muito no fim da transmissão. Já estava tão emocionado que até fiquei devendo um grito de gol para a França. Foi um grande jogo. Claro que queria a seleção brasileira lutando pelo hexacampeonato. Foi uma das mais fantásticas finais de Copa do Mundo da história do futebol e olha que fiz 10".
Apesar da aposentadoria das narrações, o telespectador ainda verá Galvão na tela da Globo. A emissora anunciou a renovação de contrato na última sexta-feira (16).
O acordo prevê a participação do comunicador em um programa por ano na TV Globo e a locução de chamadas do Esporte da emissora.

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