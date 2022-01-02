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Futebol francês

Messi testa positivo para Covid-19 e é isolado no PSG

O craque e outros três jogadores ficarão fora de partida da Copa da França, e provavelmente também do duelo contra o Lyon pelo Campeonato Francês
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2022 às 11:33

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 11:33

Lionel Messi e outros três jogadores do Paris Saint-Germain testaram positivo para Covid-19 neste domingo (2), divulgou o clube em comunicado oficial. Todos eles agora entram em isolamento e só podem voltar a treinar quando deixarem de transmitir o coronavírus.
"Os quatro jogadores diagnosticados com covid-19 são Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Eles estão em isolamento e vão passar pelo protocolo médico apropriado", diz a nota oficial.
Futebol
Messi foi diagnosticado com PSG Crédito: Divulgação/PSG
O diagnóstico tira os quatro da partida contra o Vannes, às 17h10 (de Brasília) desta segunda (3), pela Copa da França, e provavelmente também do duelo contra o Lyon pelo Campeonato Francês, no domingo (9). Como manda o protocolo, todos serão testados periodicamente e só podem voltar a treinar quando o exame der negativo.
Desde o início da pandemia, é a primeira vez que Messi testa positivo para o coronavírus. Ele já havia chamado a atenção nos últimos dias pela ausência das redes sociais, pois ao contrário dos últimos anos, neste Ano-Novo nem o craque nem sua mulher, Antonela Roccuzzo, registraram a festa da família.
O PSG também cita Neymar na atualização médica, mas não por qualquer coisa a ver com o coronavírus. O camisa 10 do clube passa férias em sua mansão em Mangaratiba-RJ, onde curtiu festa animada de Réveillon, mesmo de muletas. e só tem reapresentação em Paris no domingo (9).
"Neymar continuará seu tratamento no Brasil com membros da equipe médica e de performance do PSG. O retorno aos treinos é esperado em cerca de três semanas", diz o texto.

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