Messi testa positivo para Covid-19 e é isolado no PSG

Lionel Messi e outros três jogadores do Paris Saint-Germain testaram positivo para Covid-19 neste domingo (2), divulgou o clube em comunicado oficial. Todos eles agora entram em isolamento e só podem voltar a treinar quando deixarem de transmitir o coronavírus.

"Os quatro jogadores diagnosticados com covid-19 são Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Eles estão em isolamento e vão passar pelo protocolo médico apropriado", diz a nota oficial.

Messi foi diagnosticado com PSG Crédito: Divulgação/PSG

O diagnóstico tira os quatro da partida contra o Vannes, às 17h10 (de Brasília) desta segunda (3), pela Copa da França, e provavelmente também do duelo contra o Lyon pelo Campeonato Francês, no domingo (9). Como manda o protocolo, todos serão testados periodicamente e só podem voltar a treinar quando o exame der negativo.

Desde o início da pandemia, é a primeira vez que Messi testa positivo para o coronavírus. Ele já havia chamado a atenção nos últimos dias pela ausência das redes sociais, pois ao contrário dos últimos anos, neste Ano-Novo nem o craque nem sua mulher, Antonela Roccuzzo, registraram a festa da família.

O PSG também cita Neymar na atualização médica, mas não por qualquer coisa a ver com o coronavírus. O camisa 10 do clube passa férias em sua mansão em Mangaratiba-RJ, onde curtiu festa animada de Réveillon, mesmo de muletas. e só tem reapresentação em Paris no domingo (9).