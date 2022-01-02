Lukaku não é relacionado pelo Chelsea para jogo contra o Liverpool

Romelu Lukaku não será relacionado para a partida contra o Liverpool, neste domingo, pela Premier League, segundo o "The Athletic". Thomas Tuchel, comandante do Chelsea, não ficou satisfeito com as recentes declarações do atacante belga em que revelou ter vontade de voltar a jogar na Inter de Milão.Após as polêmicas declarações do camisa nove, que também criticou Tuchel e afirmou não estar feliz na Inglaterra, o treinador afirmou que iria conversar com o atleta, mas demonstrou irritação por tumultuar o ambiente do vice-líder do Campeonato Inglês.