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futebol

Lukaku não é relacionado pelo Chelsea para jogo contra o Liverpool

Thomas Tuchel não gostou da recente entrevista do centroavante belga em que declarou ter desejo de voltar para a Inter de Milão e ter criticado o técnico alemão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2022 às 09:49

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 09:49

Romelu Lukaku não será relacionado para a partida contra o Liverpool, neste domingo, pela Premier League, segundo o "The Athletic". Thomas Tuchel, comandante do Chelsea, não ficou satisfeito com as recentes declarações do atacante belga em que revelou ter vontade de voltar a jogar na Inter de Milão.Após as polêmicas declarações do camisa nove, que também criticou Tuchel e afirmou não estar feliz na Inglaterra, o treinador afirmou que iria conversar com o atleta, mas demonstrou irritação por tumultuar o ambiente do vice-líder do Campeonato Inglês.
O confronto é decisivo para as pretensões dos Blues na temporada. Após a vitória do Manchester City sobre o Arsenal no último sábado, os Citizens abriram 11 pontos de diferença sobre o Chelsea na liderança da Premier League.
Na atual temporada, Lukaku não tem sido decisivo como quando jogava na Inter de Milão. Em 18 partidas disputadas, somando Campeonato Inglês, Copa da Liga Inglesa e Champions League, o centroavante anotou apenas sete gols e contribuiu com duas assistências.
Crédito: LukakunãoiráparticipardojogocontraoLiverpool(GLYNKIRK/AFP

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