  • Vannes x PSG: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da França
Vannes x PSG: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da França

Paris Saint-Germain não conta com Neymar, lesionado, e Messi, com Covid-19, mas busca vencer o clube da quarta divisão da França e seguir buscando o título do torneio...
LanceNet

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 10:29

O Paris Saint-Germain viaja para encarar o Vannes nesta segunda-feira, às 17h10 (horário de BRasília), pela 2ª rodada da Copa da França. Na estreia da equipe de Mauricio Pochettino na competição, Mbappé foi o grande protagonista na vitória sobre o Feignies.PRIMEIRO JOGO DE 2022- A equipe será competitiva e as ausências não serão desculpas, pois estaremos prontos para esta partida. Ainda não pensamos em outros jogos, pois estamos focados no Vannes. Sabemos que os jogadores terão a atitude certa em campo - ressaltou Mauricio Pochettino, comandante do PSG.
DESFALQUES DE PESOO Paris Saint-Germain terá desfalques de peso para o duelo pela Copa da França. Mauricio Pochettino não conta com Neymar desde o último dia 28 de novembro. Além disso, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala testaram positivo para Covid-19. Com isso, Di Maria e Icardi podem ganhar chances no ataque ao lado de Mbappé.
FICHA TÉCNICA:Vannes x PSG
Data e horário: 3/1/2022, às 17h10 (de Brasília)Local: Stade de la Rabine, em Vannes (FRA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:VANNES (Técnico: Pierre Talmont)Garissone Innocent; Alexandre Le Nedic, Gregory Lescot e Erwan Quintin; Jordan Henry, Seibou Mama e Lucas Daury; Diedry Kouassi, Sebastien Persico e Leo Yorb
Desfalques: Nenhum
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Gianluigi Donnarumma; Colin Dagba, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe e Abdou Diallo; Leandro Paredes, Marco Verratti e Eric Junior Ebimbe; Di Maria, Mauro Icardi e Kylian Mbappé
Desfalques: Neymar, Layvin Kurzawa e Juliana Draxler (machucados). Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala (Covid-19). Sergio Ramos (suspenso)
