Novidade do Flamengo em 2022, garoto do Ninho valoriza chance no time principal: 'Muito importante'

Uma das “caras novas” do Flamengo para 2022, o meia Yuri de Oliveira quer aproveitar a oportunidade de jogar o Campeonato Carioca para mostrar seu valor e conquistar espaço no elenco profissional. Este é o próximo passo a ser dado pelo atleta que está há oito anos no clube e estourou a idade do Sub-20.- São oportunidades muito importantes para mim e para a minha carreira. Vou me preparar melhor do que nunca para estar 100% e chegar muito bem para cumprir o que é esperado de mim - afirmou Yuri em entrevista ao LANCE!.

Além de Yuri de Oliveira, outros 10 jogadores do Flamengo disputaram o último ano de Sub-20 em 2021. Os goleiros João Fernando e Matheus Cunha, o volante Lucas Gabriel e o atacante Thiaguinho também devem integrar o elenco principal no início de temporada. Confira a situação dos outros atletas aqui!O Flamengo disputará as rodadas iniciais com uma equipe alternativa, formada em sua maioria por jovens vindos das divisões de base. A apresentação está marcada para este segunda-feira, dia 3 de janeiro, e Maurício Souza é quem comandará a equipe nos primeiros compromissos pelo Campeonato Estadual.

O Carioca será o primeiro contato de Yuri, entre outros, com a torcida no Maracanã em jogos do time profissional, uma vez que as três atuações que o meia tem pela equipe principal, desde 2020, foram sem a presença do público por conta da pandemia do coronavírus. Ao LANCE!, o meia comentou a expectativa para esse encontro com a Nação e muito mais. Confira abaixo!Confira a entrevista exclusiva de Yuri, meia do Flamengo, ao LANCE!:

Como está a expectativa para esse início de ano?

Foram oito anos de base, estreei, fiz três jogos no profissional. Já acumulei uma bagagem tanto nesse tempo do profissional quanto nesses anos na base. Creio que evoluí como jogador, pessoa, ganhei maturidade, experiência, e isso com certeza eu vou levar a favor comigo nessa temporada e nesse Carioca. São oportunidades muito importantes para mim e para a minha carreira. Vou me preparar melhor do que nunca para estar 100% e chegar muito bem para cumprir o que é esperado de mim.

Nessa trajetória, quais foram os maiores desafios e lições que o Yuri teve?

Jogar no Flamengo já é desafiador. Vestir a camisa do Flamengo já é desafiador por si só. Todas minhas temporadas na base foram assim, tive que me inovar, reinventar. É sempre um desafio porque você precisa sempre entregar o melhor.

O Carioca servirá para muitos garotos do Ninho mostrarem seu valor para, depois, atuarem junto com o elenco principal. O que o Yuri pretende mostrar nesses primeiros jogos?

Nesses primeiro jogos só tenho em mente estar super preparado, no meu melhor estado físico, técnico, tático, para ajudar o Flamengo da melhor forma possível que eu puder. Aproveitar todas oportunidades, cada minuto, dar o melhor para que eu possa deixar meu nome marcado e ajudar o Flamengo, que é o principal.

Por conta da pandemia, você disputou os últimos dois anos de Sub-20 praticamente sem torcida. Já pensou como será entrar no Maracanã com a Nação na arquibancada?

Sempre foi um sonho jogar com a camisa do Flamengo, entre os profissionais, em um estádio lotado. Os três jogos que fiz pelo profissional foram durante a pandemia e não tiveram torcida. Então, eu quero sentir essa experiência e confesso que e um dos meus objetivos também. Espero muito que aconteça agora. Estou super preparado, a expectativa é a melhor possível pois sei o que estou plantando e estou treinando bastante. Vou dar o meu melhor nesse campeonato.

Entre os meias do elenco principal, qual ou quais são aqueles que você se inspira?

Eu tenho algumas referências nesse elenco do Flamengo. Com certeza, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta são as principais pela qualidade técnica, poder de decisão e pelo que entregam durante o jogo ao Flamengo. São jogadores decisivos e podem desequilibrar a qualquer momento e ajudar o time.