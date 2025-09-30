Futebol europeu

Mbappé brilha com hat-trick, Real Madrid atropela Kairat e lidera Champions

O camisa 10 chegou a cinco gols na competição, se isolando como artilheiro da Liga dos Campeões da Europa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:34

Mbappé faz 3 na vitória sobre o Kairat Crédito: Real Madrid

O Real Madrid contou com o brilho de Mbappé, não tomou conhecimento e atropelou o Kairat, do Cazaquistão, por 5 a 0, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (30), em Almaty, Cazaquistão. O Tartaruga Ninja foi o nome do jogo, anotando o triplete, como se diz na Espanha. Camavinga e Brahim também marcaram na goleada de mão cheia.

Com a vitória, o Real Madrid assume provisoriamente a liderança da fase de liga da Champions, com seis pontos em duas rodadas. O Kairat perdeu as duas e é o lanterna. O Real volta a campo no final de semana, recebendo o Villareal pelo Campeonato Espanhol, no sábado (4). O Kairat recebe o Zhetisu, pela liga do Cazaquistão, no domingo (5).

Vini Jr. começou o jogo como capitão do Real Madrid na Liga dos Campeões. Apesar da faixa, o brasileiro teve atuação apagada e desperdiçou uma chance no primeiro tempo. Sem conseguir brilhar, deu lugar a Rodrygo na metade do segundo tempo. Com os três desta terça-feira (30), Mbappé chegou a cinco gols nesta Liga dos Campeões e 60 gols na história da Champions, se igualando a Van Nistelrooy como o sexto principal goleador na lista de todos os tempos.

O jogo

Quase o primeiro gol. O Real Madrid chegou pela primeira vez com a dupla Mbappé-Vini. Mbappé deu um belo passe de calcanhar para Vini Jr, que arrancou e tentou cavar na saída do goleiro, mas mandou para fora. Outra boa chance do Real. Arda Guler tabelou com Vini Jr. e rolou para Mbappé, que bateu colocado. Kalmurza voou no cantinho para espalmar para escanteio.

Mbappé abriu o placar de pênalti para o Real Madrid. Mastantuono chegou antes do goleiro na dividida na área, e foi derrubado. Pênalti para o Real, Mbappé foi para a bola e bateu cruzado, deslocando o goleiro, para abrir o placar. Courtois recebeu um recuo bandido, afastou a bola e acabou dando uma assistência para o francês, que cavou na saída do goleiro para fazer o segundo gol dele e do Real Madrid no jogo.

Gromyko caiu na área após dividida com Ceballos, e o juiz apontou a marca da cal. Mas, o VAR chamou para revisão e a penalidade foi anulada. Depois disso, após jogada espetacular de Rodrygo pela esquerda, o brasileiro rolou para Arda Guler dar um leve desvio antes de Mbappé encher o pé de fora da área e marcar o seu terceiro gol no jogo.

Virou goleada. Em mais uma excelente jogada pela esquerda, Rodrygo escapou de dois marcadores e serviu para Camavinga apenas escorar de cabeça para o fundo do gol. Brahim fechou a conta. Goleada de mão cheia em Almaty. Gonzalo dominou na entrada da área e ajeitou para Brahim Diaz, que bateu cruzado para sacramentar a goleada. O gol saiu e o juiz apitou o fim do jogo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta