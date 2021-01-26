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Maratona de Boston tem data confirmada para edição de 2021

A Maratona foi confirmada por seus organizadores para 11 de outubro se as provas de corridas de rua já tiverem autorização para ocorrer, dentro do plano do estado de Massachusetts.

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 17:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2021 às 17:09
Maratona de Boston
Maratona de Boston é uma das principais maratonas do mundo. Crédito: Reprodução Twitter
Única das majors -circuito com as principais maratonas do mundo- ainda sem data marcada para 2021, a Maratona de Boston foi confirmada por seus organizadores para 11 de outubro se as provas de corridas de rua já tiverem autorização para ocorrer, dentro do plano de reabertura do estado de Massachusetts.
Devido à pandemia de coronavírus, a edição de 2020 foi cancelada, algo inédito na prova de 42 km mais antiga do mundo (excetuando as olímpicas), realizada desde 1897. Normalmente, a competição ocorre em abril, no Dia do Patriota, tem a participação de mais de 30.000 corredores ao redor do mundo e chega a reunir meio milhão de espectadores.
"Anunciamos a data da Maratona de Boston de 2021 com um otimismo cauteloso, entendendo completamente que vamos continuar nos guiando pela ciência e nosso contínuo trabalho colaborativo com autoridades de saúde em nível local, municipal, estadual e federal", afirmou o diretor-executivo da Associação Atlética de Boston, Tom Grilk.
"Se for possível realizar uma prova presencial em outubro, a segurança dos participantes, voluntários, espectadores e membros da comunidade será soberana."
Os organizadores também disseram que o plano para o evento deve ser aprovado pelas oito cidades que integram o percurso dos 42 km.

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