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Segue brilhando

João Fonseca estreia no ATP 250 de Buenos Aires com vitória

Carioca derrotou o argentino Tomás Martín Etcheverry por 2 sets a 0

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 09:55

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 fev 2025 às 09:55
O brasileiro João Fonseca estreou, nesta quarta-feira (12), no ATP 250 de Buenos Aires (Argentina) com uma vitória de 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/3) sobre o argentino Tomás Martín Etcheverry.
Tênis
João Fonseca travou um jogo duro com Sonego, mas acabou eliminado em 5 sets na segunda rodada do Aberto da Austrália Crédito: Reuters/Folhapress

JOÃO FONSECA SEGUE BRILHANDO!

Na Argentina, o brasileiro venceu o dono da casa Tomas Etcheverry (número 44 do mundo) por 2 sets a 0 (6/3 6/3) e avançou às oitavas do ATP 250 de Buenos Aires.
Com o triunfo sobre o atleta da Argentina, atual número 44 do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), o carioca, que ocupa a 99ª colocação do ranking, garantiu a classificação para as oitavas de final da competição.
O próximo adversário de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires é o argentino Federico Coria (115°colocado do ranking da ATP) na próxima quinta-feira (13).

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