  • Hugo Calderano conquista maior título da carreira no tênis de mesa
No Qatar

Hugo Calderano conquista maior título da carreira no tênis de mesa

Número 8 do mundo, brasileiro de 25 anos vence esloveno, é campeão do WTT Star Contender de Doha e tem maior conquista da carreira

Agência FolhaPress

Hugo Calderano com o troféu de campeão do WTT Star Contender Crédito: Reprodução/ Facebook
Hugo Calderano, 25, venceu neste sábado (25) uma das principais etapas do Circuito Mundial de tênis de mesa, a WTT Star Contender, em Doha, no Qatar.
Atual oitavo colocado no ranking da modalidade, ele veceu o esloveno Darko Jorgic por 4 sets a 2, com parciais de 11/5, 6/11, 10/12, 11/9, 11/3 e 11/9. Jorgic ocupa a 25ª colocação no ranking.
Até chegar à final, Calderano venceu o inglês Liam Pitchford, também neste sábado, além do francês Simon Gauzy, o sul-coreano Jonghoon Lim e o paraguaio Marcelo Aguirre.
Calderano já disputou uma final de etapa do circuito que equivale hoje ao Star Contender, em 2018, quando ficou com a prata, também em Doha. Em sua carreira, foi ainda vice do Aberto da Áustria em 2016 e bronze no ITTF Grand Finals, em 2018, na Coreia do Sul. Ele venceu o Aberto do Brasil em 2013 e 2017, mas o torneio é considerado de nível menor, em relação às outras conquistas.
Na Olimpíada de Tóquio, Calderano chegou até as quartas de final, melhor resultado da história para o Brasil. Ele é o atual bicampeão dos Jogos Pan-Americanos.

