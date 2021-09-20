  Técnico Gustavo Conti assume seleção masculina de basquete
Campeão pelo Flamengo

Técnico Gustavo Conti assume seleção masculina de basquete

Conti chega para substituir o croata Aleksander Petrovic, que estava no comando da seleção desde 2017 e pediu demissão

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:21

Agência FolhaPress

Gustavo Conti, do Flamengo, assume a seleção masculina de basquete Crédito: Reprodução Twitter @basquetebrasil
 Campeão do NBB com o Flamengo na última temporada, Gustavo Conti é o novo técnico da seleção masculina de basquete.
O anúncio foi feito pela CBB (Confederação Brasileira de Basquete) nesta segunda-feira (20). Ele seguirá com os trabalhos no clube carioca.
Conti chega para substituir o croata Aleksander Petrovic, que estava no comando da seleção desde 2017 e pediu demissão.
Com Petrovic, o Brasil não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A equipe perdeu a final do pré-olímpico para a Alemanha, sua última chance de disputar as Olimpíadas.
Foi a primeira vez, desde os Jogos de Montreal 1976, que o país não teve representantes no basquete, nem no masculino nem no feminino.
Aos 41 anos, Conti chega com a missão de colocar a seleção masculina nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Também terá pela frente a Copa América de Basquete, que será realizada no Brasil, em 2022.
Após vencer a NBB de 2018 pelo Paulistano, o treinador foi contratado pelo Flamengo. Desde então, venceu duas vezes o título nacional e uma a Champions League das Américas, torneio mais importante do continente.
Sua estreia na seleção deve ser em novembro, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de Basquete de 2023. Ele é o primeiro brasileiro a comandar a equipe nacional em 13 anos.
"É a realização de um sonho e um desafio na minha carreira. Desde que comecei como treinador de basquete, nas categorias de base do Ypiranga e depois no Paulistano, por quase 24 anos de carreira, trabalhei com esse objetivo [chegar à seleção]", afirmou.

