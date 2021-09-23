Beatriz Ferreira vai disputar a final no Mundial Militar de Boxe na Rússia

Beatriz Ferreira em Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega / COB

Em sua primeira competição oficial desde a medalha de prata conquistada na Olimpíada de Tóquio, a boxeadora Beatriz Ferreira garantiu vaga na final do Mundial Militar, que está sendo disputado em Moscou, na Rússia. A peso leve (até 60 quilos) derrotou, nesta quinta-feira, a usbeque Raykhona Kodirova.

Na estreia da competição, Bia eliminou a casaque Aizhan Khojabekova por decisão unânime dos cinco jurados. A decisão da medalha de ouro será no sábado, diante da atleta da Venezuela. A competição reúne representantes das Forças Armadas e Bia é da Marinha brasileira.

"Vitória na semifinal contra Usbequistão, garantindo assim o Brasil em mais uma final. Muito feliz de estar representando o meu País e a Marinha do Brasil. Vamos!", escreveu a boxeadora em suas redes sociais.