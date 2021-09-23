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Prata em Tóquio

Beatriz Ferreira vai disputar a final no Mundial Militar de Boxe na Rússia

O Mundial Militar é o primeiro passo do ciclo olímpico, que tem como objetivo a disputa da Olimpíada de Paris, em 2024

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 17:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 set 2021 às 17:43
Beatriz Ferreira está nas quartas de final do boxe em Tóquio
Beatriz Ferreira em Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega / COB
Em sua primeira competição oficial desde a medalha de prata conquistada na Olimpíada de Tóquio, a boxeadora Beatriz Ferreira garantiu vaga na final do Mundial Militar, que está sendo disputado em Moscou, na Rússia. A peso leve (até 60 quilos) derrotou, nesta quinta-feira, a usbeque Raykhona Kodirova.
Na estreia da competição, Bia eliminou a casaque Aizhan Khojabekova por decisão unânime dos cinco jurados. A decisão da medalha de ouro será no sábado, diante da atleta da Venezuela. A competição reúne representantes das Forças Armadas e Bia é da Marinha brasileira.
"Vitória na semifinal contra Usbequistão, garantindo assim o Brasil em mais uma final. Muito feliz de estar representando o meu País e a Marinha do Brasil. Vamos!", escreveu a boxeadora em suas redes sociais.
O Mundial Militar é o primeiro passo do ciclo olímpico, que tem como objetivo a disputa da Olimpíada de Paris, em 2024.

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