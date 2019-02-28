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Salvador Costa

Vitória supera o Serra e se recupera no Capixabão

Com um gol de Baiano, o Alvianil chegou aos 11 pontos e se aproximou da vaga à segunda fase
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

28 fev 2019 às 20:06

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 20:06

O sol não deu trégua e a sensação térmica no Salvador Costa beirava os quarenta graus. Mas coube ao atacante Baiano aliviar a vida do Alvianil ao marcar o gol que garantiu os três pontos da Águia de Bento Ferreira pela sexta rodada do Capixabão.
Baiano marcou o gol da vitória alvianil sobre o Serra pela 6ª rodada do Capixabão Crédito: Renan Moreira/Divulgação
Jogando em casa, o Vitória superou o Serra por 1 a 0 nesta quinta-feira (28), pegou o elevador no Estadual e saltou para a terceira colocação, com 11 pontos somados, deixando Desportiva, Rio Branco e Rio Branco-VN para trás - esses dois últimos ainda jogam na rodada.
O gol da vitória saiu aos 35 minutos do primeiro tempo. Em bela jogada de Vitinho, o camisa 9 recebeu na velocidade e com muita calma tocou na saída de Walter. 
 

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