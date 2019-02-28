Vitória supera o Serra e se recupera no Capixabão

O sol não deu trégua e a sensação térmica no Salvador Costa beirava os quarenta graus. Mas coube ao atacante Baiano aliviar a vida do Alvianil ao marcar o gol que garantiu os três pontos da Águia de Bento Ferreira pela sexta rodada do Capixabão.

Baiano marcou o gol da vitória alvianil sobre o Serra pela 6ª rodada do Capixabão Crédito: Renan Moreira/Divulgação

Jogando em casa, o Vitória superou o Serra por 1 a 0 nesta quinta-feira (28), pegou o elevador no Estadual e saltou para a terceira colocação, com 11 pontos somados, deixando Desportiva, Rio Branco e Rio Branco-VN para trás - esses dois últimos ainda jogam na rodada.

O gol da vitória saiu aos 35 minutos do primeiro tempo. Em bela jogada de Vitinho, o camisa 9 recebeu na velocidade e com muita calma tocou na saída de Walter.