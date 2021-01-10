Veja onde assistir aos jogos deste domingo da 29ª rodada do Brasileiro

A rodada de meio de semana não foi nada boa para o líder São Paulo, que viu o Internacional voltar à disputa e encurtar a diferença. O Colorado agora é segundo, seis pontos atrás do time comandado por Fernando Diniz. Para o Flamengo foi ainda pior, já que com a derrota para o Fluminense, caiu de segundo para a quarta colocação na tabela.
Já o Vasco chega embalado para a 29ª rodada. Ainda que não tenha vencido, o empate sem gols diante do Atlético-GO tirou o time momentaneamente do Z-4, situação muito diferente da enfrentada pelo Botafogo. O Glorioso agoniza na zona de rebaixamento e foi batido no Nilton Santos pelo Athletico-PR. No "duelo dos desesperados", os arquirrivais se enfrentam no domingo, às 20h30, em São Januário. Confira abaixo onde assistir aos jogos da rodada do Brasileirão.
- 29ª Rodada do Brasileirão
- DOMINGO (10)
- Flamengo x Ceará
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- São Paulo x Santos
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere
- Internacional x Goiás
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Atlético-GO x Bahia
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Vasco x Botafogo
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- SEGUNDA-FEIRA (11)
- Bragantino x Atlético-MG
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere
- QUARTA-FEIRA (13)
- Corinthians x Fluminense
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere