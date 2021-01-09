Veja onde assistir a todos os jogos da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

A rodada de meio de semana não foi nada boa para o líder São Paulo, que viu o Internacional voltar à disputa e encurtar a diferença. O Colorado agora é segundo, seis pontos atrás do time comandado por Fernando Diniz. Para o Flamengo foi ainda pior, já que com a derrota para o Fluminense, caiu de segundo para a quarta colocação na tabela.