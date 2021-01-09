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Brasileirão

Veja onde assistir a todos os jogos da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vindo de derrota no Fla-Flu, Rubro-Negro tenta se recuperar na competição e seguir na disputa pelo título, mas para isso precisa superar o Ceará, no domingo (10). TV Gazeta transmite a partida a partir das 15h50
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

09 jan 2021 às 10:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 10:00

Flamengo
No primeiro turno, o Flamengo foi derrotado pelo Ceará por 2 a 0 no Castelão Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A rodada de meio de semana não foi nada boa para o líder São Paulo, que viu o Internacional voltar à disputa e encurtar a diferença. O Colorado agora é segundo, seis pontos atrás do time comandado por Fernando Diniz. Para o Flamengo foi ainda pior, já que com a derrota para o Fluminense, caiu de segundo para a quarta colocação na tabela.

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Empate que vale mais que um só pontinho na tabela para o Vasco de Luxa

Já o Vasco chega embalado para a 29ª rodada. Ainda que não tenha vencido, o empate sem gols diante do Atlético-GO tirou o time momentaneamente do Z-4, situação muito diferente da enfrentada pelo Botafogo. O Glorioso agoniza na zona de rebaixamento e foi batido no Nilton Santos pelo Athletico-PR. No "duelo dos desesperados", os arquirrivais se enfrentam no domingo, às 20h30, em São Januário. Confira abaixo onde assistir aos jogos da rodada do Brasileirão.
  • 29ª Rodada do Brasileirão

  • SÁBADO (09)

  • Sport x Palmeiras
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Coritiba x Athletico-PR
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Fortaleza x Grêmio
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere

  • DOMINGO (10)

  • Flamengo x Ceará
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere 

  • São Paulo x Santos
    Horário: 16h
    Onde assistir: Premiere  

  • Internacional x Goiás
    Horário: 18h15
    Onde assistir: Premiere

  • Atlético-GO x Bahia
    Horário: 18h15
    Onde assistir: Premiere

  • Vasco x Botafogo
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere

  • SEGUNDA-FEIRA (11) 

  • Bragantino x Atlético-MG 
    Horário: 20h
    Onde assistir: Premiere

  • QUARTA-FEIRA (13)

  • Corinthians x Fluminense
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

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