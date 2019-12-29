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Cilada

Tentativa de golpe em nome de jogadores do Corinthians causa alerta

O assunto foi retomado porque personalidades da TV esportiva e artistas tiveram o nome envolvido em tentativas de golpe semelhantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 14:59

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 14:59

Flamengo e Corinthians disputaram a semifinal do Brasileiro sub-20 no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta
 Uma série de jogadores de futebol conhecidos tem sido colocada no centro de uma tentativa de golpe. Uma pessoa ainda não identificada usou um número de telefone de São Paulo para procurar pessoas se passando por representante e assessor destes atletas com a ideia de confirmar a presença dos contatados em um jogo beneficente de fim de ano que arrecadaria dinheiro para instituições de caridade. Portanto, a ligação era uma espécie de falso pedido de doação de dinheiro.
O golpe do falso assessor foi noticiado inicialmente pelo jornal "O Globo". O caso vazou porque uma das pessoas abordadas pelo golpista era um amigo do meia-atacante Mateus Vital, do Corinthians. Este amigo achou a ligação estranha, não depositou o dinheiro pedido e alertou a família do jogador.

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Na ocasião, Vital até postou um Story no Instagram: "Atenção! Ninguém está autorizado a entrar em contato com outras pessoas em meu nome via Instagram e WhatsApp para fazer qualquer convite que seja. Cuidado, isso é golpe!".
O estafe de Mateus Vital confirma a tentativa de golpe com o nome do jogador. O mesmo teria acontecido com o zagueiro Gil, também do Corinthians, mas seus representantes não foram encontrados para comentar. Toda a movimentação ocorreu na semana passada, entre os dias 15 e 18 de dezembro, e voltou à tona neste fim de semana.
Segundo apurou o UOL Esporte, o assunto foi retomado porque personalidades da TV esportiva e artistas tiveram o nome envolvido em tentativas de golpe semelhantes, que pedem confirmação de presença em eventos e doação financeira. Já há casos em que foram registrados Boletins de Ocorrência, principalmente no Rio de Janeiro.

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