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São Paulo

Corinthians corta mais de R$ 1,5 mi com saídas e enxuga folha salarial

Só com as saídas de Urso, Sornoza (vai para a LDU), Clayson (indo para o Bahia) e Manoel, que não teve o empréstimo renovado, a economia mensal em registro na carteira será de quase R$ 1,3 milhão por mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 11:49

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 11:49

Flamengo e Corinthians disputaram a semifinal do Brasileiro sub-20 no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta
Um dos principais motivos que fez o Corinthians liberar Junior Urso foi o seu alto salário. Identificado com o clube, o atleta não recebeu uma proposta de venda irresistível, mas a chance de diminuir a folha salarial fez a diretoria considerar o negócio.
Só com as saídas de Urso, Sornoza (vai para a LDU), Clayson (indo para o Bahia) e Manoel, que não teve o empréstimo renovado, a economia mensal em registro na carteira será de quase R$ 1,3 milhão por mês.
Os números ainda aumentam consideravelmente e ultrapassam o R$ 1,5 milhão com os gastos com imagem e luvas, que não são registrados no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
O Alvinegro ainda consegue outras pequenas economias com empréstimos com atletas que tinham rendimentos menores, como Thiaguinho, que vai para o Botafogo, e Matheus Jesus, que jogará no Bragantino.
O alívio na folha salarial também dá um pouco mais de força para o time paulista investir no salário de Luan e de outros reforços. Como já mostrou o Blog do Perrone, a previsão de prejuízo para 2019 ultrapassa a casa dos R$ 140 milhões.

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