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Colômbia

CBF divulga lista final de de convocados para o Pré-Olímpico 2020

O técnico André Jardine convocou cinco novos atletas para o grupo que representará o Brasil no torneio que será realizado na Colômbia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 09:56

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 09:56

CBF divulga lista final de de convocados para o Pré-Olímpico 2020 Crédito: Instagram
A CBF enviou nesta sexta-feira (27) para a Conmebol a lista final dos jogadores que irão representar o Brasil no Pré-Olímpico 2020. O técnico André Jardine convocou cinco novos atletas para o grupo que representará o Brasil no torneio que será realizado na Colômbia.
Douglas Augusto (PAOK), Bruno Tabata (Portimonense), Dodô ( Shaktar Donestk), Nino (Fluminense) e Pepê (Grêmio) substituem Douglas Luiz ( Aston Vila), Martinelli (Arsenal), Emerson (Betis), Gabriel (Lile) e Wendel (Sporting), respectivamente.
O grupo completo se apresenta no dia 3 de janeiro na Granja Comary para o período de treinos. Dois jogos preparatórios estão previstos para essa etapa, mas os adversários, dias e horários serão definidos nos próximos dias.
A Seleção Brasileira embarca para a Colômbia no dia 16 de janeiro, sendo que a estreia no Pré-Olímpico está marcada para o dia 19 contra o Peru.
CONVOCADOS
GOLEIROS:
Cleiton - Atlético Mineiro
Ivan - Ponte Preta
Phelipe - Grêmio
LATERAIS DIREITO
Dodô - Shaktar Donestk
Guga - Atlético Mineiro
LATERAIS ESQUERDO
Ayrton Lucas - Spartak Moscou
Caio Henrique - Fluminense
ZAGUEIROS
Nino - Fluminense
Ibañez - Atalanta
Robson Bambu - Athletico Paranaense
Walce - São Paulo
MEIO CAMPISTAS
Bruno Guimarães - Athletico Paranaense
Douglas Augusto - PAOK
Igor Gomes - São Paulo
Matheus Henrique - Grêmio
Reinier - Flamengo
ATACANTES
Antony - São Paulo
Bruno Tabata - Portimonense
Pepê - Grêmio
Matheus Cunha - RB Leipzig
Paulinho - Bayer Leverkusen
Pedrinho - Corinthians
Yuri Alberto - Santos

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