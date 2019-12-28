CBF divulga lista final de de convocados para o Pré-Olímpico 2020 Crédito: Instagram

A CBF enviou nesta sexta-feira (27) para a Conmebol a lista final dos jogadores que irão representar o Brasil no Pré-Olímpico 2020. O técnico André Jardine convocou cinco novos atletas para o grupo que representará o Brasil no torneio que será realizado na Colômbia.

Douglas Augusto (PAOK), Bruno Tabata (Portimonense), Dodô ( Shaktar Donestk), Nino (Fluminense) e Pepê (Grêmio) substituem Douglas Luiz ( Aston Vila), Martinelli (Arsenal), Emerson (Betis), Gabriel (Lile) e Wendel (Sporting), respectivamente.

O grupo completo se apresenta no dia 3 de janeiro na Granja Comary para o período de treinos. Dois jogos preparatórios estão previstos para essa etapa, mas os adversários, dias e horários serão definidos nos próximos dias.

A Seleção Brasileira embarca para a Colômbia no dia 16 de janeiro, sendo que a estreia no Pré-Olímpico está marcada para o dia 19 contra o Peru.

CONVOCADOS

GOLEIROS:

Cleiton - Atlético Mineiro

Ivan - Ponte Preta

Phelipe - Grêmio

LATERAIS DIREITO

Dodô - Shaktar Donestk

Guga - Atlético Mineiro

LATERAIS ESQUERDO

Ayrton Lucas - Spartak Moscou

Caio Henrique - Fluminense

ZAGUEIROS

Nino - Fluminense

Ibañez - Atalanta

Robson Bambu - Athletico Paranaense

Walce - São Paulo

MEIO CAMPISTAS

Bruno Guimarães - Athletico Paranaense

Douglas Augusto - PAOK

Igor Gomes - São Paulo

Matheus Henrique - Grêmio

Reinier - Flamengo

ATACANTES

Antony - São Paulo

Bruno Tabata - Portimonense

Pepê - Grêmio

Matheus Cunha - RB Leipzig

Paulinho - Bayer Leverkusen

Pedrinho - Corinthians