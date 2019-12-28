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MMA

Com duelo de ex-TUF Brasil com argentino, HCC 19 acontece neste sábado

Evento de MMA está marcado para o Bairro República, em Vitória, e o brasileiro Joilton Peregrino foi convocado de última hora para disputa de cinturão interino no peso-leve. Confira o card
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 23:18

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 23:18

O brasileiro Joilton Peregrino encara o argentino César Benítez Crédito: Arquivo Pessoal
Uma noite de gala está sendo preparada para os amantes de MMA. Neste sábado à noite, dia 28 de dezembro, acontece o Haidar Capixaba Combat 19, remarcado para Vitória após o adiamento da edição que aconteceria em Viana, cancelada pelas fortes chuvas do último mês. O HCC 19 acontece na praça Therezinha Grecchi, em Bairro República e começa a partir das 17h.
O show de lutas capixaba, marcado também de última hora, vai contar com apenas duas lutas de MMA, uma espécie de GP da categoria peso-leve (até 71,1 kg), mas a cereja do bolo será um duelo Brasil x Argentina. O brasileiro Joilton Peregrino (31-8 e 1 No Contest no MMA) encara o argentino César Benítez (5-9), valendo o cinturão interino do HCC.
Ex-participante da 3ª temporada do reality show "The Ultimate Fighter Brasil - Em Busca de Campeões", Joilton Peregrino foi eliminado nas quartas de final, ao ser derrotado por Wagnão Gomes, por decisão dividida. Mas depois disso, emendou uma grande sequência de lutas em eventos nacionais e internacionais. Em boa fase, Peregrino vem de 18 vitórias em suas últimas 20 lutas.
O adversário do paraibano é conhecido como "El Duro". Porém, César Benítez tem um cartel irregular, com mais derrotas do que vitórias. Um detalhe importante sobre o hermano é que ele nunca finalizou um adversário, sempre vencendo por nocaute ou decisão dos juízes. Mas em fase negativa na carreira, o atleta vem de quatro derrotas em seus últimos cinco combates.
Eduardo Terêncio e Fernando das Trevas disputam o cinturão interino no peso-leve Crédito: Naldo Gregory
Na luta principal, um embate "Espírito Santo x Rio de Janeiro". O capixaba Fernando das Trevas, o "Fernando Thai" (1-2 no MMA), encara o carioca Eduardo Terêncio (5-1 no MMA), também pelo peso-leve e valendo o cinturão interino. Os vencedores dos dois combates de MMA irão se enfrentar na disputa de cinturão linear, no HCC 21, que vai acontecer em 1º de fevereiro de 2020, na cidade de Marataízes.
Além das lutas de MMA, o HCC 19 também vai contar com uma apresentações de boxe, jiu-jistu infantil, muay thai, duas lutas casadas de jiu-jitsu adulto, e dois combates de kickboxing válidas pelo Fighter's Meeting Internacional.
Encarada entre Eduardo Terêncio e Fernando das Trevas Crédito: Naldo Gregory

Confira o card do evento

HCC 19
28 de dezembro, em Vitória (ES)
Fernando das Trevas x Eduardo Terêncio - disputa de cinturão peso-leve (interino)
Joilton Peregrino x César Benítez - disputa de cinturão peso-leve (interino)

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