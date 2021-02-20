STJD intima CBF a apresentar áudios e vídeo do VAR em Vasco x Inter

Arbitragem foi a protagonista da partida entre Vasco e Internacional Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium/Agencia O Globo

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Otávio Noronha, se pronunciou na noite desta sexta-feira sobre o pedido do Vasco pela impugnação da partida do último domingo contra o Internacional e determinou a intimação da CBF para que apresente vídeos e áudios do VAR da partida.

"Defiro o requerimento incidental formulado, determinando à Secretaria que Oficie a CBF, para que, com urgência, faça juntar a estes autos a gravação do V.A.R., tanto dos áudios quanto do vídeo, de todo o período relacionado à partida em questão; inclusive dos momentos que antecedem a realização da partida e até o encerramento; (b) sobresto o juízo de admissibilidade deste procedimento para o momento posterior à juntada da prova e manifestação das partes", afirmou o presidente do tribunal.

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Depois da entrega do material, Vasco, Internacional e CBF terão um prazo para se manifestar sobre o caso. E o STJD também avaliará a conduta do árbitro Flamengo Rodrigues Souza, que era auxiliado no VAR por José Cláudio Rocha Filho.

"Com a juntada das provas, dê-se vista ao Clube Requerente, para sobre elas se manifestar, no prazo de 2 dias.Cite-se o S. C. Internacional e a CBF, para em querendo, apresentar suas manifestações, no prazo legal, podendo, outrossim, em querendo, manifestarem-se também, sobre as provas que serão juntadas aos autos", acrescentou.

Noronha só se manifestará quando ao cabimento da solicitação do Vasco após receber as provas relativas aos incidentes reclamados do jogo, que terminou com a vitória do Internacional por 2 a 0, em São Januário.