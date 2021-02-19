Representantes do Vasco se reúnem com Leonardo Gaciba e têm acesso às imagens e ao áudio do gol do Inter

Crédito: O jogo entre Vasco e Inter foi marcado pela polêmica pane no VAR (Ricardo Duarte / Internacional

Representantes do Vasco se reuniram com Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, para discutir sobre o polêmico lance do primeiro gol do Internacional. O vice-presidente de futebol, Carlos Roberto Osório, e o CEO, Luiz Mello, foram à entidade e tiveram acesso às imagens e ao áudio do momento em que uma pane no VAR dificultou a análise das linhas de impedimento e a decisão do árbitro de campo foi validada.

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De acordo com o vídeo apresentado pela comissão, o sistema da linha de impedimento perdeu a referência do campo, pois as linhas do gramado e da sombra foram confundidas, o que impossibilitou a checagem do lance pelo árbitro de vídeo. Rodrigo Dourado marcou de cabeça, e coube ao árbitro Flávio Rodrigues analisar e tomar sua decisão. A informação foi inicialmente divulgada pelo blog do jornalista Rodrigo Mattos, do site "Uol"

Durante três minutos, os operadores do VAR tentaram traçar a linha de impedimento, porém não conseguiram fazer a verificação. Cabe salientar que o sistema considera como linha lateral a fronteira entre a sombra e o gol. Sem ter uma referência, os árbitros do VAR informaram a Flávio sobre a dificuldade e desistiram de checar o lance, pois o jogo precisava prosseguir. Para Gaciba, as imagens são "inconclusivas".

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Com a decisão mantida, o gol foi validado, e o Internacional abriu o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo. O lance causou revolta por parte da direção do Vasco e do técnico Vanderlei Luxemburgo. Dois dias depois, o Gigante da Colina entrou com uma ação no STJD para tentar anular a partida alegando a pane no VAR como uma das causas.

A Comissão de Arbitragem admitiu que não foi a primeira vez em que o VAR apresentou essa falha. A descalibragem aconteceu em outras partidas, mas não afetou diretamente e não foi em um lance decisivo como no jogo do último domingo. Na reta final da competição, os donos da casa brigam para fugir da zona de rebaixamento, e os visitantes seguem na liderança tentando o título.

Dessa forma, o Vasco pretende utilizar os dois materias para anexá-los ao pedido de anulação da partida. É preciso destacar que até o momento o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não se manifestou sobre o pedido do departamento jurídico do Vasco da Gama.

Enquanto isso, o elenco do Vasco viajou para São Paulo, onde disputará a partida decisiva, no domingo, contra o Corinthians, na Neo Química arena, às 16h, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 37 pontos, o time precisa vencer e torcer por um tropeço do Bahia diante do Fortaleza, no Castelão, para deixar o Z4.