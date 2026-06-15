Egito sai na frente, mas Bélgica busca o empate na primeira rodada da Copa do Mundo





Sob o forte calor do meio-dia, a partida começou disputada, com as duas equipes tentando ocupar o meio-campo e as intermediárias pelos lados. A primeira finalização veio com De Bruyne, aos 6 minutos, que tentou da entrada da grande área. A resposta de Salah veio com uma assistência e o placar aberto aos 18min. O capitão egípcio tocou para Eman Ashour, meio-campista pelo Al Ahly, que da meia-lua acertou um belo chute, sem chance para a defesa de Courtois.





Depois da parada para hidratação -uma exigência da Fifa (Federação Internacional de Futebol) para todas as partidas da Copa-, a Bélgica tentou impor pressão. Boa parte das 66.765 pessoas torcida do Lumen Field jogava contra, vaiando os domínios de bola belgas e comemorando quando o Egito retomava a posse. Aos 32min, Courtois foi obrigado a se esticar para evitar o segundo gol em tentantiva de Ziko. O ponta do Pyramids, do Egito, apelidado em homenagem ao craque brasileiro e ídolo do Flamengo, avançou pelo lado direito, cortou para dentro e finalizou forte.





O time treinado por Hossam Hassan recuou para reagir às tentativas de empate ainda no primeiro tempo, apostando nos contra-ataques. Mesmo quando a Bélgica conseguia avançar pelas laterais da grande área, a defesa egípcia bloqueava as finalizações. Nos acréscimos, o ponta esquerda do City Jérémy Doku ainda teve uma chance de frente para o gol, mas mandou para fora.





Os dois times criaram várias chances na etapa final. Logo no segundo minuto, a bola sobrou para Ziko e depois para Marmoush dentro da área, travados pela zaga belga. Aos seis, o empate quase veio com De Bruyne acertando a trave em cobrança de falta. Na sequência, Salah superou a defesa e cabeceou para o chão, Courtois espalmou para a área e o Ashour chutou a sobra para longe.





Marmoush teve outra oportunidade de ampliar o placar em jogada individual em que avançou pela esquerda e preparou a finalização, desviada para escanteio. Aos 20, o técnico francês Rudi Garcia tirou do banco o artilheiro da Bélgica em Copas, Romelu Lukaku, e o colocou no lugar do atacante De Ketelaere. O empate veio na primeira participação do centroavante. Meunier cruzou para a área, Lukaku tentou se antecipar e o lateral direito egípcio Hany acabou desviando contra o próprio gol.