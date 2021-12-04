Sport e Flamengo empatam pelo Brasileirão em jogo que não "valia nada"

Sport e Flamengo ficaram no empate em jogo que não valia nada para ninguém Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Um ponto para cada lado no duelo dos Rubro-Negros. Na noite desta sexta-feira (03), Sport e Flamengo empataram em 1 a 1 na Arena Pernambuco, pela 35ª rodada do Brasileirão. Depois de duas grandes chances, Michael se redimiu e abriu o placar para os cariocas. No início do segundo tempo, contudo, Gustavo aproveitou um vacilo da defesa do Fla para dar números finais ao confronto.

Agora, o Sport volta a campo na próxima segunda-feira (06), às 21h, na Arena Condá, pela Chapecoense. Já o Flamengo recebe o Santos no mesmo dia, mas às 20h, no Maracanã. Ambas as partidas são válidas pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

Para quem esperava um jogo morno na Arena Pernambuco, visto que as duas equipes apenas cumprem tabela no Brasileirão, se surpreendeu positivamente. Logo nos primeiros minutos, Vitinho passou por Sabino sem dificuldades pela direta, foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Michael, que entrou sozinho na área. No entanto, mesmo com Mailson vendido no lance, o camisa 19 pegou mal na bola e mandou para fora.

Não demorou muito tempo para o Flamengo voltar a assustar o Sport. Vitinho roubou a bola do Sport e acionou Pedro. O centroavante fez fila na defesa do Leão e chegou próximo à pequena área, mas não conseguiu a finalização, e Mailson ficou com a posse.

Depois das duas grandes chances criadas, o Sport, no minuto seguinte, foi para cima do Flamengo e quase conseguiu balançar as redes. Dentro da área, Thiago Maia perdeu a bola, que sobrou para Mikael. Assim, o camisa 99 levantou para Hernanes, que bateu firme com o gol vazio. Entretanto, Hugo se recuperou no lance e voou para fazer uma defesa incrível.

O Flamengo seguiu na pressão e quase fez um golaço. Aos nove minutos, do meio do campo, o Fla recuperou a posse de bola, que sobrou para Pedro. O centroavante, por sua vez, viu o goleiro adiantando e tentou o "gol que Pelé não fez". Mailson, contudo, se recuperou a tempo e fez a defesa.

Depois de perder dois gols fáceis, Michael se redimiu. Pedro ganhou da defesa do Sport no pé de ferro, invadiu a área pelo lado direito e cruzou para o camisa 19. O atacante apareceu sozinho na área e, dessa vez, estufou as redes do Leão.

SEGUNDO TEMPO

O Sport voltou ligado para o segundo tempo e, em cima de erros do Flamengo, chegou com perigo até conseguir empatar o jogo. Em menos de um minuto, David Luiz, ainda no campo de defesa, furou uma bola que estava praticamente dominada e permitiu Zé Welison puxar contra-ataque. O volante abriu para Everton Felipe, que conseguiu o cruzamento, mas a jogada não vingou.

Aos cinco minutos, o Fla cometeu mais um vacilo e, dessa vez, o Leão não perdoou. Matheuzinho cabeceou, sem muita força, uma bola para trás. Gustavo Oliveira estava ligado no lance, tomou a posse de bola, invadiu a área e bateu na saída de Hugo.

Com o jogo empatado, o Flamengo tentou retomar a vantagem no placar com Michael. Aos dez minutos, o atacante caiu dentro da área após dividida com Hernanes, e Leandro Pedro Vuaden viu pênalti em cima do camisa 19. No entanto, depois de revisão no VAR, a penalidade foi desmarcada.

Praticamente no lance seguinte o Sport deu a resposta e ficou na bronca com a arbitragem. Isso porque Gustavo invadiu a área e caiu depois de uma dividida com Matheuzinho. Os jogadores e torcedores do Leão reclamaram, mas tanto Vuaden quanto o VAR não viram infração na jogada.

Depois de empatar o jogo, o Sport seguiu na pressão e, por pouco não virou. Aos 28 minutos, Everton Felipe cruzou na medida para Mikael, que cabeceou firme, mas Hugo fez uma grande defesa no reflexo.

Já mais perto do fim do jogo, foi a vez de David Luiz salvar o Flamengo. Sander fez jogada pela esquerda e cruzou para Zé Welison, que teve o gol aberto e sem goleiro para colocar o Leão na frente. O volante chutou, mas o camisa 23 estava bem posicionado para fazer o corte e mandar a bola para escanteio.