Serra perde chances e não sai do zero contra a URT pela Série D

O Serra não conseguiu sair do zero contra a URT, mas o sabor é similar ao de uma derrota. Jogando em Patos de Minas, na noite desta segunda-feira (20), no estádio Zama Maciel, o Tricolor Serrano perdeu muitas chances de conseguir voltar com os primeiros três pontos pelo grupo A13 da Série D do Brasileiro.
Com o empate em 0 a 0, o Serra anotou o primeiro ponto e agora está a seis dos líderes Ituano e Brasiliense, ambos com sete pontos. Na próxima rodada, a quarta, já no sábado (26), o time capixaba precisará superar a URT, desta vez no Robertão, se quiser seguir com chances de avançar à segunda fase.
A partida era parelha na primeira etapa com chances para as duas equipes, mas aos 39 minutos o atacante Tony fez a torcida serrana passar raiva. Por duas vezes o atacante teve a chance de marcar. Na primeira delas, ele finalizou rasteiro, mas o goleiro da URT segurou.
Aos 44, o lance inacreditável: Tony ficou cara a cara com o goleiro Arthur. Livre, com a bola dominada e com tempo para escolher como definir, o atacante acabou isolando a melhor chance da partida e o jogo foi para o intervalo com o placar inalterado.
Na etapa complementar, o time mineiro ensaiou uma pressão, mas pecava na hora de finalizar. Quando conseguiu, o goleiro Walter aparecia bem para evitar que a bola entrasse. Desgastado, o Serra não conseguiu criar tantas oportunidades e a partida acabou como começou: em 0 a 0.