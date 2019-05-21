Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Complicou

Serra perde chances e não sai do zero contra a URT pela Série D

Jogando em Minas Gerais, o time capixaba não conseguiu vencer a primeira e se complicou no grupo A13
Murilo Cuzzuol

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 00:01

O Serra não conseguiu sair do zero contra a URT, mas o sabor é similar ao de uma derrota. Jogando em Patos de Minas, na noite desta segunda-feira (20), no estádio Zama Maciel, o Tricolor Serrano perdeu muitas chances de conseguir voltar com os primeiros três pontos pelo grupo A13 da Série D do Brasileiro.
O Serra teve chances, mas não conseguiu vencer a URT em Minas e vê a classificação ficar mais distante Crédito: Reprodução/CBF TV
Com o empate em 0 a 0, o Serra anotou o primeiro ponto e agora está a seis dos líderes Ituano e Brasiliense, ambos com sete pontos. Na próxima rodada, a quarta, já no sábado (26), o time capixaba precisará superar a URT, desta vez no Robertão, se quiser seguir com chances de avançar à segunda fase.
A partida era parelha na primeira etapa com chances para as duas equipes, mas aos 39 minutos o atacante Tony fez a torcida serrana passar raiva. Por duas vezes o atacante teve a chance de marcar. Na primeira delas, ele finalizou rasteiro, mas o goleiro da URT segurou.
Aos 44, o lance inacreditável: Tony ficou cara a cara com o goleiro Arthur. Livre, com a bola dominada e com tempo para escolher como definir, o atacante acabou isolando a melhor chance da partida e o jogo foi para o intervalo com o placar inalterado.
Na etapa complementar, o time mineiro ensaiou uma pressão, mas pecava na hora de finalizar. Quando conseguiu, o goleiro Walter aparecia bem para evitar que a bola entrasse. Desgastado, o Serra não conseguiu criar tantas oportunidades e a partida acabou como começou: em 0 a 0.  

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados