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Libertadores

Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Copa Libertadores

Rubro-Negro tem 100% de aproveitamento na competição

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 15:22

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 abr 2026 às 15:22
Jogadores comemoram gol de Paquetá em Flamengo x Independiente Medellín
André Durão
Com uma atuação segura no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo goleou o Deportivo Independiente Medellín (Colômbia) pelo placar de 4 a 1, na noite desta quinta-feira (16), pela Copa Libertadores da América. Após somar três pontos em seu primeiro compromisso como mandante na atual edição da competição continental, o Rubro-Negro da Gávea chegou ao total de seis, mantendo 100% de aproveitamento e liderando o Grupo A da competição.
A equipe comandada pelo técnico português Leonardo Jardim fez uma partida muito correta, na qual não deu muitos espaços ao ataque adversário e buscou as transições em velocidade para agredir um adversário claramente inferior tecnicamente.
E o Flamengo precisou de apenas 14 minutos de bola rolando para abrir o marcador. O volante Lucas Paquetá recebeu passe de Ayrton Lucas antes de bater com categoria para superar o goleiro Chaux.
Aos 39 o Independiente Medellín chegou a ensaiar uma reação, quando falha de Carrascal deu início a contra-ataque dos colombianos. Serna partiu em velocidade e tocou para Yony González, que bateu na saída do goleiro Rossi. Mas o Rubro-Negro voltou a ficar em vantagem cinco minutos depois com Bruno Henrique, que marcou de cabeça após receber cruzamento milimétrico do uruguaio Arrascaeta.
Carrascal em Flamengo x Independiente Medellín
Jorge Rodrigues/AGIF
Logo após o intervalo Bruno Henrique e Arrascaeta inverteram os papéis e o Flamengo ampliou sua vantagem. O camisa 10 do time da Gávea lançou para o atacante, que devolveu dentro da área para o uruguaio, que chegou de primeira para colocar a bola no fundo do gol dos colombianos.
Com uma vantagem tão confortável Leonardo Jardim passou a trocar as peças de sua equipe, e uma das que que saiu do banco, o atacante Pedro, deu números finais ao marcador aos 50 minutos. Em rápido contra-ataque Luiz Araújo lançou o centroavante, que, de biquinho, bateu para fechar o marcador.

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