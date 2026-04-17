Corinthians derrota Santa Fe e segue 100% na Copa Libertadores

Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress

Contando com gols de Raniele e Gustavo Henrique o Corinthians derrotou o Santa Fe (Colômbia) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (15) em Itaquera, e garantiu 100% de aproveitamento no Grupo E da Copa Libertadores da América. Graças aos três pontos conquistados em casa, o Timão chegou aos seis pontos em duas partidas, liderando a sua chave.

Após um primeiro tempo no qual mostrou muito do estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, valorizando muito a posse de bola, o Corinthians conseguiu abrir o marcador aos 5 minutos do segundo tempo. Garro levantou a bola na área em cobrança de escanteio, Gustavo Henrique escorou de cabeça e Raniele teve apenas o trabalho de desviar para o fundo do gol defendido por Andrés Mosquera.