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Libertadores

Corinthians derrota Santa Fe e segue 100% na Copa Libertadores

Timão marcou com Raniele e Gustavo Henrique

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 15:15

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 abr 2026 às 15:15
Raniele, jogador do Corinthians
Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress
Contando com gols de Raniele e Gustavo Henrique o Corinthians derrotou o Santa Fe (Colômbia) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (15) em Itaquera, e garantiu 100% de aproveitamento no Grupo E da Copa Libertadores da América. Graças aos três pontos conquistados em casa, o Timão chegou aos seis pontos em duas partidas, liderando a sua chave.
Após um primeiro tempo no qual mostrou muito do estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, valorizando muito a posse de bola, o Corinthians conseguiu abrir o marcador aos 5 minutos do segundo tempo. Garro levantou a bola na área em cobrança de escanteio, Gustavo Henrique escorou de cabeça e Raniele teve apenas o trabalho de desviar para o fundo do gol defendido por Andrés Mosquera.
O Timão continuou melhor na partida e ampliou o marcador aos 34 minutos, quando Garro cobrou falta na área e o zagueiro Gustavo Henrique acertou um voleio com a canela para marcar um bonito gol.

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