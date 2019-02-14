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Duelo histórico

Serra e Vasco se enfrentam no Kleber Andrade, pela Copa do Brasil

O jogo acontece na próxima quarta-feira (20), a partir das 21h30. O Tricolor corre contra o tempo para aumentar a capacidade do estádio

Publicado em 

14 fev 2019 às 14:54

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 14:54

O duelo entre Serra e Vasco, pela segunda fase da Copa do Brasil, já tem data, horário e local definidos. O Tricolor Serrano recebe o time carioca na próxima quarta-feira (20), a partir das 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A informação é do presidente do Serra, João Batista Piol.
Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Ainda nesta quinta-feira (14) haverá uma reunião para decidir a carga de ingressos e quando começam as vendas. Vale destacar que atualmente, o Kleber Andrade possui liberação para receber um público de 9 mil pessoas, de acordo com o laudo do Corpo de Bombeiros.
> Após gol da classificação, Rael desabafa: "Quase fiquei fora do Serra"
A diretoria do Serra vai correr contra o tempo para conseguir a liberação para que mais torcedores possam comparecer ao estádio.
O Serra avançou após derrotar o Remo por 1 a 0, na última quarta-feira (13), no Robertão. Um feito histórico para um time capixaba, que não passava da primeira fase na Copa do Brasil há 24 anos.

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