Serra e Vasco se enfrentam no Kleber Andrade, pela Copa do Brasil

O duelo entre Serra e Vasco, pela segunda fase da Copa do Brasil, já tem data, horário e local definidos. O Tricolor Serrano recebe o time carioca na próxima quarta-feira (20), a partir das 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A informação é do presidente do Serra, João Batista Piol.

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Ainda nesta quinta-feira (14) haverá uma reunião para decidir a carga de ingressos e quando começam as vendas. Vale destacar que atualmente, o Kleber Andrade possui liberação para receber um público de 9 mil pessoas, de acordo com o laudo do Corpo de Bombeiros.

A diretoria do Serra vai correr contra o tempo para conseguir a liberação para que mais torcedores possam comparecer ao estádio.