Campeonato Brasileiro

Série A e Série B: saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira (30)

Fluminense abre a oitava rodada do Brasileirão, enquanto Vasco e Botafogo entram em campo pela Segundona
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 02:00

Cano marcou o gol que garantiu a classificação do Vasco
Vasco encara o Goiás fora de casa e conta com o faro de gol de Germán Cano Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
A quarta-feira (30) chega com  rodadas das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Fique atento para saber onde vai passar o jogo que você não pode perder. Confira a lista.
  • JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA (30)

  • 8ª RODADA DO BRASILEIRÃO

  • Fluminense x Athletico-PR 
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Sem transmissão de TV  

  • Fortaleza x Chapecoense
    Horário: 16h
    Onde assistir: Premiere
     
  • Internacional x Palmeiras
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere

  • Bahia x América-MG
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere 
      
  • Santos x Sport
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere
      
  • Corinthians x São Paulo
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Globo (SP), SporTV e Premiere

  • Juventude x Grêmio
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Globo (RS) e Premiere 

  • 8ª RODADA DA SÉRIE B 

  • Goiás x Vasco 
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Cruzeiro x Guarani 
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere  

  • Botafogo x Vitória-BA 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV 2 e Premiere

