Série A e Série B: saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira (30)

A quarta-feira (30) chega com rodadas das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Fique atento para saber onde vai passar o jogo que você não pode perder. Confira a lista.
- JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA (30)
- 8ª RODADA DO BRASILEIRÃO
- Fluminense x Athletico-PR
Horário: 16h
Onde assistir: Sem transmissão de TV
- Fortaleza x Chapecoense
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere
- Internacional x Palmeiras
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Bahia x América-MG
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Santos x Sport
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Corinthians x São Paulo
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (SP), SporTV e Premiere
- Juventude x Grêmio
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (RS) e Premiere
- 8ª RODADA DA SÉRIE B
- Goiás x Vasco
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Cruzeiro x Guarani
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Botafogo x Vitória-BA
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta, SporTV 2 e Premiere