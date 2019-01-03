Saga de Desportiva e Serra na Copa São Paulo começa nesta quinta

O ano já começou, janeiro chegou e com ele a ansiedade dos atletas que vão disputar a tão sonhada Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na 50ª edição da já tradicional Copinha, 128 clubes, divididos em 32 grupos, disputam o tão sonhado título. Mas para as centenas de jogadores que participam do torneio, há muito em jogo. Mais do que a taça, as grandes promessas sub-20 do país buscam ainda conquistar um lugar ao sol.

Garotada da Desportiva posou para a foto oficial antes do embarque rumo à Copa São Paulo Crédito: João brito/Desportiva

Sob os olhares atentos de treinadores, diretores, empresários e olheiros de grandes clubes nacionais e internacionais, é hora de brigar por uma vaga nos time de ponta e garantir a presença nas competições profissionais. A preparação dos representantes da Desportiva e do Serra, representantes do Estado, começou há alguns meses e, de acordo com os atletas, o futebol capixaba tem tudo para ser umas das surpresas em solo paulista.

O lateral direito Gabriel é um dos destaques da Tiva Crédito: João Brito/Desportiva

Não tem modéstia, as equipes capixabas são enfáticas: 2019 é o ano de colocar o futebol daqui em evidência. De acordo com o lateral direito Gabriel Ribeiro, da Locomotiva Grená, que está no Grupo 14, a equipe está afinada e pronta para surpreender nesta quinta-feira (03) na estreia diante do Vitória-BA, às 21h30, em Santa Bárbara d’Oeste.

“A preparação foi muito boa, temos chances de fazer um bom trabalho. O Estado está precisando de equipes que façam um papel como esse para se destacar no cenário nacional”, contou o jovem jogador.

Gabriel, que é a grande aposta da Desportiva, joga futebol desde os 6 anos e já passou até mesmo pelas seleções de base do Brasil. “Já joguei em grandes clubes, participei de muitas competições, mas a Copinha é uma das melhores do mundo. Lá vão estar olheiros de todos os países”, disse o atleta.

Uma outra aposta do clube é Erivelton Milke. Com apenas 19 anos e portador da braçadeira de capitão do time, o volante reforçou a importância de participar da competição. “Nós não estamos disputando um campeonato estadual. Estamos indo para o campeonato mais importante do país para a nossa categoria”, contou.

Sobre a possibilidade de classificação à segunda fase da maior competição de clubes do país, o capitão grená garantiu que, desta vez, a história será diferente. “As pessoas falam que os clubes capixabas nunca se classificam, mas tenho certeza que vamos nos classificar e ser a surpresa da Copinha. Temos atletas muito fortes”, detalhou.

CABEÇA NO LUGAR

Também classificado, o Serra garante que vai fazer bonito nos gramados paulistas, mais precisamente em Araraquara, onde, pelo Grupo 7, jogará a primeira fase, ao lado do Holanda-AM, do forte São Paulo e da Ferroviária, dona da casa, e contra quem estreia nesta quinta-feira, às 18h15.

O elenco do Serra posou para a foto oficial no Robertão. Tricolor Serrano está no Grupo 7, que tem o São Paulo como principal adversário Crédito: Divulgação/Serra

O alto nível mexe com a cabeça dos meninos, já que a competição é considerada “o grande sonho” de todo atleta da base. Foi pensando nisso que as equipes que irão representar o Espírito Santo trabalharam não apenas a parte física dos atletas, mas também a emocional da garotada.

"Para a gente que é garoto e começa a jogar bola, esse é o grande sonho, chegar na Copa São Paulo e jogar nessa vitrine do futebol. Para isso não basta estar bem dentro de campo", reforçou o goleiro do Serra, Felício Alves Bollis, de 19 anos.

O sonho, que está a cada dia mais próximo de ser tornar realidade, é o que motiva os meninos a chegarem na competição e mostrar para que vieram.

"Estar na Copinha é a realização de um sonho, é uma grande vitrine para todo mundo que sonha em ser um jogador profissional. A ansiedade acaba abalando um pouco, faz com que a gente se desconcentre. Mas estamos trabalhando muito essa parte para ão perder o foco e atrapalhar o desempenho em campo”, contou Tallysson Felipe, do Serra.

As equipes ofereceram aos atletas palestras, conversas com outros jogadores que já participaram de outros torneios e acompanhamento com psicólogos. “Como se trata de uma competição de nível nacional e internacional, a gente sabe que tem vários empresários do mundo inteiro observando. Sabemos que é uma coisa que mexe muito com o emocional deles. Trouxemos psicólogos, atletas com rodagem, palestrantes”, contou o treinador do Serra, Evaldo Pereira.

Na Desportiva, os atletas são estimulados e ver o controle emocional como uma estratégia de jogo. "No meio da preparação, há uns 45 dias, tivemos problemas e precisei refletir e conversar com os jogadores para perceber que existia um desgaste emocional. De um tempo para cá, fazendo esse trabalho de equilíbrio emocional e psicológico, percebemos que esta preparação é um grande diferencial”, explicou Marcelo Aguiar, treinador do time Sub-20 da Desportiva Ferroviária.

Diante do fortalecimento do lado emocional, os atletas se sentem preparados para enfrentar o desafio. “Todo mundo quer uma vaga nesta competição, quantos meninos tentaram estar onde estamos agora? Antes de se tornar profissional, temos que passar por isso. Temos uma condição muito boa para evoluir tecnicamente e psicologicamente”, afirmou o capitão da equipe da Desportiva, o volante Erivelton.

PREPARAÇÃO

Para chegar no torneio com os times prontos, os treinadores do Serra e da Desportiva fizeram uma preparação direcionada. “Nosso trabalho está sendo desenvolvido há 4 meses, desde o fim do Estadual. A primeira parte foi focada na preparação física para depois intensificar a parte tática e de jogo”, explicou Evaldo Pereira, treinador do sub-20 do Serra.

A possibilidade de ser uma surpresa na Copinha também é comentada pelos treinadores. “A expectativa é a melhor possível, desde agosto estamos treinando. Montamos uma comissão técnica experiente”, comentou, Marcelinho, treinador da Desportiva.