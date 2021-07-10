Renato Gaúcho é apontado como nova opção para treinar o Flamengo

O técnico Renato Gaúcho do Grêmio durante a partida entre Flamengo e Grêmio, válida pela Semifinal da Copa Libertadores 2019 Crédito: DHAVID NORMANDO

demissão do agora ex-técnico rubro-negro Rogério Ceni às 2h46 da madrugada deste sábado (10) deu o pontapé na busca do Flamengo por um sucessor no comando do time. Logo após a demissão, o nome de Renato Gaúcho se tornou um dos mais falados por torcedores e comentaristas esportivos para o sucessão do Flamengo.

O nome do treinador também chegou aos Trending Topics do Twitter durante a madrugada. Alguns torcedores entendem que o perfil do ex-atacante não se encaixa na realidade do clube. Outros, se mostram favoráveis e positivos à mudança de gestão.

Renato Gaúcho, que é um desejo antigo do clube, segue afastado dos gramados e livre no mercado, onde é comumente visto pelas praias e ruas cariocas e é opção para diretoria rubro-negra. Aliás, a disponibilidade do ex-comandante do Grêmio pode ter contribuído para decisão de "última hora" da cúpula – visto que o ex-goleiro estava "garantido" até o primeiro duelo pela Libertadores.

O fato de aceitar reduzir a pedida salarial pesa a favor de Gaúcho. Qualquer outra contratação de peso obrigaria o Flamengo a desembolsar o dobro em relação ao que pagava a Rogério Ceni.

Apesar disso, Gaúcho, que tem uma relação amigável com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, precisa convencer o presidente do clube Rodolfo Landim. O representante tem alguns aborrecimento com o treinador, pois, no ano de 2018, após ter fechado com o time carioca, seu empresário levou a proposta para o Grêmio, e Renato permaneceu no tricolor gaúcho.

No jogo deste domingo (11) contra a equipe da Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza -, comunicou o clube. O agora técnico interino, já esteve à frente do clube em nove oportunidades nesta temporada.