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Rogério Ceni demitido

Renato Gaúcho é apontado como nova opção para treinar o Flamengo

O fato de aceitar um salário menor pesa a favor de Gaúcho; outra contratação de peso obrigaria o Flamengo a desembolsar o dobro em relação ao que pagava a Ceni

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 09:52

Publicado em 

10 jul 2021 às 09:52
O técnico Renato Gaúcho do Grêmio durante a partida entre Flamengo e Grêmio, válida pela Semifinal da Copa Libertadores 2019
O técnico Renato Gaúcho do Grêmio durante a partida entre Flamengo e Grêmio, válida pela Semifinal da Copa Libertadores 2019 Crédito: DHAVID NORMANDO
A demissão do agora ex-técnico rubro-negro Rogério Ceni às 2h46 da madrugada deste sábado (10) deu o pontapé na busca do Flamengo por um sucessor no comando do time. Logo após a demissão, o nome de Renato Gaúcho se tornou um dos mais falados por torcedores e comentaristas esportivos para o sucessão do Flamengo.
O nome do treinador também chegou aos Trending Topics do Twitter durante a madrugada. Alguns torcedores entendem que o perfil do ex-atacante não se encaixa na realidade do clube. Outros, se mostram favoráveis e positivos à mudança de gestão. 
Renato Gaúcho, que é um desejo antigo do clube, segue afastado dos gramados e livre no mercado, onde é comumente visto pelas praias e ruas cariocas e é opção para diretoria rubro-negra. Aliás, a disponibilidade do ex-comandante do Grêmio pode ter contribuído para decisão de "última hora" da cúpula – visto que o ex-goleiro estava "garantido"  até o primeiro duelo pela Libertadores.
O fato de aceitar reduzir a pedida salarial pesa a favor de Gaúcho. Qualquer outra contratação de peso obrigaria o Flamengo a desembolsar o dobro em relação ao que pagava a Rogério Ceni.
Apesar disso, Gaúcho, que tem uma relação amigável com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, precisa convencer o presidente do clube Rodolfo Landim. O representante tem alguns aborrecimento com o treinador, pois, no ano de 2018, após ter fechado com o time carioca, seu empresário levou a proposta para o Grêmio, e Renato permaneceu no tricolor gaúcho. 
No jogo deste domingo (11) contra a equipe da Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza -, comunicou o clube. O agora técnico interino, já esteve à frente do clube em nove oportunidades nesta temporada. 

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