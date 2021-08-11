Renato Augusto fará a estreia pelo Corinthians contra o Ceará e vestirá a camisa 8

Renato Augusto foi oficialmente apresentado no Corinthians e quer logo fazer a reestreia dele pelo clube Crédito: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

O meia Renato Augusto confirmou que a sua reestreia pelo Corinthians será neste domingo (15), às 16h, contra o Ceará, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o jogador não deve começar como titular, já que, durante live no perfil do Timão na Twitch, afirmou que a sua entrada na equipe será gradativa.

" Conversei bastante com o Sylvinho, e vamos fazer algo mais gradativo, diferentemente do Giuliano, para chegar rápido nos 100%. Devo jogar 20 ou 30 minutos no domingo", disse Renato.

No último domingo (8), Giuliano, que, assim como Renato Augusto, foi contratado pelo Time do Povo nesta janela de transferências, fez o seu primeiro jogo coma camisa corintiana, no empate em 0 a 0 contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão, tendo atuado durante 90 minutos e sendo substituído apenas nos acréscimos da partida.

Assim como na sua primeira passagem pelo Corinthians, Renato vestirá a camisa 8. Sem entrar em campo de forma oficial desde o dia 10 de dezembro, quando fez o último jogo pelo Beijing Guoan, da China.

"Na China, eu acabava tendo um desgaste maior, por ser atleta estrangeiro e de Seleção. Precisava fazer o jogo acontecia, corria mais. Tinha a fisioterapeuta do meu lado. Estava fisicamente bem, conquistei Olimpíada, joguei Copa. Estou correndo atrás do prejuízo. Treino, treino, treino. Readaptar ao futebol brasileiro, ao clube. Pela primeira vez na carreira, estou voltando a um clube. É um misto de sensações. Quero estar bem para ajudar a equipe da melhor forma possível", afirmou Renato Augusto.