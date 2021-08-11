Filipe Luís completará 100 jogos pelo Flamengo contra o Olimpia: 'Momento mais feliz da carreira'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Quando entrar em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, Filipe Luís vai escrever mais um importante capítulo de sua história no Flamengo. Titular na série de títulos conquistados desde 2019, o lateral-esquerdo está prestes a alcançar a marca de 100 partidas com a camisa do clube carioca.

+ Olimpia x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpitesContratado em julho de 2019 após passagem vitoriosa pela Europa, Filipe Luís realizou o sonho de jogar no Flamengo com direito a oito títulos no período de dois anos: Libertadores, Brasileiro (2), Supercopa do Brasil (2), Carioca (2) e Recopa Sul-Americana.

Além das conquistas, o lateral-esquerdo se tornou um dos líderes da equipe dentro e fora de campo. Em entrevista recente à FlaTV, ele fez questão de exaltar a fase que vive no Flamengo.

- Estou feliz no trabalho, porque meus companheiros fazem que seja mais fácil, o time ganha, a gente está sendo campeão. Me sinto muito importante dentro do grupo, minha voz é ativa. Isso faz com que eu sinta vontade de trabalhar. Eu gosto de morar no Rio de Janeiro. Hoje, é o momento mais feliz da minha carreira.

Números de Filipe Luís no Flamengo:

2019 - 23 jogos2020 - 49 jogos2021 - 27 jogos

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Nos 99 jogos já realizados com o Manto, Filipe Luís foi titular em 98 e soma 64 vitórias, 17 empates e 18 derrotas - um aproveitamento de 70,4% dos pontos em disputa. O lateral tem três gols pelo clube até o momento.