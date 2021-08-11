Justiça determina rescisão do contrato de Miguel com o Fluminense; clube terá que pagar remunerações atrasadas

Nesta quarta, a 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro deu a sentença sobre o caso Miguel. De acordo com o ge, a juíza Daniela Valle da Rocha Muller aceitou o pedido de rescisão do contrato do meia com o Fluminense pelo não recolhimento do FGTS. No profissional desde 2019, o jogador esteve em campo poucas vezes e, por isso, entrou na justiça para encerrar o vínculo com o clube.- O reclamante não pode ser obrigado a permanecer vinculado à ré, contra a sua vontade, até porque a própria reclamada admite já estar rompido o contrato entre as partes, ao alegar abandono de emprego na sua contestação. Inegável, portanto, o direito do autor se liberar imediatamente para novas negociações [...] Presentes os requisitos que justificam e autorizam a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO a imediata liberação do autor, devendo a parte ré anotar a baixa na CTPS, como já determinado. Expeça-se ofício a CBF – Confederação Brasileira de Futebol e a FERJ – Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, para que registre a ruptura do contrato especial de trabalho desportivo, firmado entre as parte, sob o nº 1583902RJ, considerado o término em 07.05.2021 - afirmou Daniela Varella na sentença. Em sua defesa, o Fluminense alegou que Miguel cometeu abandono de emprego, mesmo ainda recebendo salários. Na decisão, a juíza afirmou que as últimas contratações da instituição contradizem o argumento de crise financeira como justificativa do atraso da remuneração e depósito de FGTS.