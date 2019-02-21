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Rael lamenta chances perdidas pelo Serra diante do Vasco, no Klebão

Camisa 9, que marcou o gol da classificação na primeira fase da Copa do Brasil, acabou passando em branco no jogo decisivo

Publicado em 

21 fev 2019 às 14:52

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 14:52

Principal esperança de gols do Serra para a decisiva partida contra o Vasco, na última quinta-feira, no Kleber Andrade, o centroavante Rael desta vez passou em branco na partida, válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o time capixaba foi eliminado da competição nacional.
Rael e Castán discutem durante jogo entre Serra e Vasco Crédito: Renan Moreira/Divulgação
O camisa 9, que fez o gol da classificação do Serra na primeira fase - diante do Remo -, reconhece que o Vasco foi melhor, mas lamenta as chances perdidas pelo Tricolor Serrano.
"Infelizmente a nossa história não teve um final feliz hoje. Mas a gente sai de cabeça erguida porque jogou de igual para igual boa parte do jogo. Tivemos algumas chances para empatar o jogo, mas tenho que reconhecer que a equipe deles foi superior, criou as oportunidades e fez os gols. Agora é levantar a cabeça, temos um Estadual pela frente".
> Vasco vence o Serra no Kleber Andrade e avança na Copa do Brasil
Além de seguir na disputa do Capixabão, o Serra também se prepara para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro.

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