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Aniversário do Rei

Pelé agradece carinho e diz estar "mais jovem" ao completar 81 anos

Único a conquistar três títulos de Copa do Mundo, o Rei publicou vídeo na redes sociais comemorando a data. Há quase um mês, o ex-atleta recebeu alta hospitalar
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 out 2021 às 16:20

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 16:20

O rei Pelé
Único homem a conquistar o título da Copa do Mundo por três vezes como jogador, Pelé sofreu uma série de problemas de saúde na última década.  Crédito: Reprodução/Instagram/@Pele
O tricampeão mundial Pelé publicou neste sábado (23) vídeo em uma rede social no qual agradece os votos de saúde, no dia em que ex-jogador completa 81 anos.
"Aproveito essa oportunidade para agradecer a todos os meus amigos brasileiros, não só do Brasil, mas de todo o mundo, que desejaram saúde para mim, que desejaram felicidade nesse dia do meu aniversário", disse Pelé.
"[É o] dia em que estou ficando mais jovem do que mais velho. Por isso eu tenho que agradecer, de coração, a todos vocês, desde a criancinha de zero anos até a de 200 anos, eu tenho que agradecer o carinho e a maneira que vocês me tratam, tá? Fiquem com Deus e até a próxima", acrescentou.
Considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé esteve internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, em setembro, e os médicos afirmaram que ele passaria por quimioterapia após a retirada de tumor no cólon, detectado em exames de rotina.
Único homem a conquistar o título da Copa do Mundo por três vezes como jogador, Pelé sofreu uma série de problemas de saúde na última década, principalmente no quadril, e não consegue andar sem ajuda.

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