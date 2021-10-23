VÍDEO: Relembre o milésimo gol de Pelé, camisa 10 que completa 81 anos

Uma das páginas mais bonitas da trajetória de Pelé foi escrita na história do Maracanã. O "Rei do Futebol", que completa 81 anos neste sábado (23), alcançou o milésimo gol de sua carreira no Maior do Mundo.
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