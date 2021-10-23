Santos prepara ações para homenagear os 81 anos do Rei Pelé

Crédito: Divulgação / Santos FC

O Rei Pelé comemora neste sábado (23) o seu aniversário de 81 anos. Com isso, a eterna casa do maior jogador de todos os tempo, o Santos, preparou diversas atrações para o confronto de logo mais contra o América-MG, na Vila Belmiro.O pré-jogo da Santos TV será totalmente dedicada ao aniversariante com a participação de ídolos que marcaram época no Peixe. Os atletas entrarão em campo segurando uma faixa e a mundialmente conhecida camisa branca terá o escudo personalizado, com uma coroa.

Os telões da Vila irão mostrar vídeos históricos, principalmente no Minuto 10. Essa é uma medida nova do Peixe. Aos 10 minutos de partida, imagens de Pelé irão aparecer no telão, em homenagem ao Rei. E assim será, durante todos os jogos do clube na Vila Belmiro.

Sócio Rei

O aniversário é de Pelé, mas o sócio também irá ganhar presente. Do dia 23 de outubro até o dia 22 de novembro, através do Loteria Sócio Rei, o Santos colocará para resgate uma camisa oficial por dia, com o patch criado para homenagear Pelé. Serão 31 peças exclusivas que os jogadores utilizaram no jogo contra o Bahia.O Rei Pelé comemora neste sábado (23) o seu aniversário de 81 anos. Com isso, a eterna casa do maior jogador de todos os tempo, o Santos, preparou diversas atrações para o confronto de logo mais contra o América-MG, na Vila Belmiro.O pré-jogo da Santos TV será totalmente dedicada ao aniversariante com a participação de ídolos que marcaram época no Peixe. Os atletas entrarão em campo segurando uma faixa e a mundialmente conhecida camisa branca terá o escudo personalizado, com uma coroa.

Os telões da Vila irão mostrar vídeos históricos, principalmente no Minuto 10. Essa é uma medida nova do Peixe. Aos 10 minutos de partida, imagens de Pelé irão aparecer no telão, em homenagem ao Rei. E assim será, durante todos os jogos do clube na Vila Belmiro.

Sócio Rei