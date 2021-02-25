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Brasileirão

Para ser campeão, Fla terá que dar fim a tabu de 10 anos sem vencer no Morumbi

Técnico do Flamengo, Rogério Ceni quer que seus jogadores estabeleçam hegemonia do Flamengo no futebol brasileiro

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 18:43

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 18:43
Gabigol e Gerson
Gabigol comemora com Gerson o gol que garantiu a vitória sobre o Inter Crédito: Alexandre VIdal/Flamengo
Não é apenas o bicampeonato brasileiro que está em jogo para o Flamengo nesta quinta-feira (25), contra o São Paulo no Morumbi. Na defesa do título, Hugo Souza, Filipe Luís, Gerson, Gabigol & Cia dependem apenas deles mesmo para colocarem seus nomes mais uma vez na história do clube e, como o treinador Rogério Ceni destacou ao jogadores, darem início a uma "era de conquistas".
"Como vocês querem ser lembrados aqui dentro? Campeões vocês já são. Ganharam tudo. Vocês querem ser lembrados por um ano de títulos ou por uma era de títulos? Alguém que mudou o patamar do clube de verdade? Que colocou um, dois três anos? Vocês foram os responsáveis pela mudança do futebol brasileiro. Por um ano ou por uma era?",  disse Rogério Ceni ao elenco do Flamengo antes da partida contra o Internacional, no vestiário do Maracanã.

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O JOGO

O confronto decisivo entre São Paulo e Flamengo, que será transmitido pela TV Gazeta, às 21h30,  vale o título para o Rubro-Negro, mas também oferece ao Tricolor a chance de garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Por isso, só a vitória interessa às duas equipes. O São Paulo é o quarto colocado, com 63 pontos, dois de distância para o Fluminense, quinto colocado, que briga pelo G4. Já o Flamengo está na liderança da competição, com 71 pontos, dois a mais que o vice-líder Internacional, que enfrenta o Corinthians no Beira-Rio.
Líder com 71 pontos, o Flamengo pode até ser campeão do Brasileirão com um tropeço diante do São Paulo - caso o Inter não vença o Corinthians. No entanto, para não depender de nenhum outro resultado, o Rubro-Negro entrará em campo para vencer e quebrar um tabu de quase dez anos sem triunfos no Morumbi.
Willian Arão e Diego Alves foram relacionados, mas ainda não estão 100% fisicamente e ficarão como opções no banco. As únicas baixas confirmadas são César e Thiago Maia, ambos lesionados.

SÃO PAULO

O técnico interino Marcos Vizolli fará muitas mudanças na equipe, ao começar pelo esquema de jogo. O Tricolor deve atuar com três zagueiros, sendo Arboleda, Bruno Alves e Diego Costa na zaga. O time não contará com o lateral-esquerdo Reinaldo, que foi expulso contra o Botafogo. O seu substituto Léo, também está suspenso e não joga. Welington, jovem da base, deve fazer sua estreia na equipe profissional do Tricolor.
Na direita, Juanfran, que está com o contrato no fim, ficará no banco de reservas e Igor Vinicius entra em seu lugar. No ataque, Carneiro deve ser desfalque, com Pablo e Toró disputando vaga na equipe.
Em compensação, o time terá o retorno do meia Daniel Alves, que cumpriu suspensão na última rodada. Após realizar exames para covid-19 às vésperas da importante partida, todo o elenco tricolor testou negativo.

FICHA DO JOGO

  • São Paulo x Flamengo 
  • Estádio: Morumbi (SP) 
  • Data/Horário: Quinta-feira (25) às 21h30 
  • Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR) 

  • São Paulo: Volpi, Diego Costa, Bruno Alves e Arboleda; Igor Vinicius, Luan, Daniel Alves,Tchê Tchê e Welington; Pablo e Luciano. Técnico: Marcos Vizolli.
  • Flamengo: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

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