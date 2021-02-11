Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vacilo

Palmeiras perde nos pênaltis para o Al Ahly e termina o Mundial em 4°

Desde que a competição Fifa passou a ter esse formato, o Alviverde teve a pior campanha de um campeão da Libertadores

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 14:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2021 às 14:28
Palmeiras perde para o Al Ahly e termina o Mundial de Clubes na 4ª colocação
Palmeiras perde para o Al Ahly e termina o m Crédito: FIfa/Divulgação
Ao ser derrotado pela primeira vez em sua história por time africano nesta quinta (11), o Palmeiras voltará do Qatar com a pior campanha de um time sul-americano no Mundial de Clubes da Fifa. Na disputa pelo terceiro lugar da competição, a equipe brasileira acabou derrotada pelo Al Ahly nos pênaltis, por 3 a 2, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar. Felipe Melo desperdiçou a cobrança que definiu a derrota.
Os outros quatro times sul-americanos que também foram derrotados nas semifinais -Internacional (2010), Atlético-MG (2013), Atlético Nacional-COL (2016) e River Plate-ARG (2018)- ao menos voltaram para casa com uma vitória na bagagem.

Veja Também

Eliminação do Palmeiras para o Tigres é decepcionante, mas não é um vexame

Brasil no Fifa The Best: inspiração a Lewandowski, goleiro e torcedor

O revés alviverde foi ainda mais frustrante para um clube que sonhava com uma inédita conquista em sua segunda participação no campeonato. Em 1999, acabou superado pelo Manchester United (ING), 1 a 0, em final no antigo formato do torneio, em que se enfrentavam o campeão europeu e o sul-americano.
No histórico geral, em seus três jogos em Mundiais, o Palmeiras não conseguiu marcar nem sequer um gol no tempo regulamentar e volta do Qatar com o pior ataque da competição -na semifinal, perdeu do Tigres por 1 a 0.
Contra times africanos, antes deste confronto, o Palmeiras disputados três jogos contra, Cornerstone-Gana, Accra Great Olympics-Gana e Stationery Stores-Nigéria, diante dos quais venceu duas vezes e empatou uma.

O JOGO

Embora tenha terminado o primeiro tempo com mais posse de bola (52% contra 48%) e com mais chutes a gol (8 a 5), o Palmerias teve um ritmo lento, com poucas oportunidades claras de abrir o placar, enquanto o Al Ahly esteve mais perto do gol. O time egípcio rondava a área de Weverton mesmo tendo de jogar sem os seus dois principais homens de ataque, Mahmoud Kahraba e Hussein El Shahat, banidos da competição pela Fifa por quebrarem regras de proteção contra a Covid-19 na estreia da equipe.
A melhor chance da etapa inicial foi dos africanos, aos 25 minutos, quando Felipe Melo errou uma saída de bola, El Soleya recuperou na entrada da área e bateu cruzado, próximo à trave direita de Weverton. O volante alviverde foi uma das quatro mudanças na escalação de Abel Ferreira em relação ao duelo com o Tigres (MEX). Mayke, Patrick de Paula e Willian também iniciaram o jogo, nos lugares de Marcos Rocha, Zé Rafael, Danilo e Gabriel Menino. Mesmo com as trocas, o Palmeiras teve na etapa inicial uma atuação ainda pior do que havia apresentado contra os mexicanos.
Somente Rony, assim como já havia sido na semifinal, conseguiu finalizar uma bola que exigiu boa defesa de El Shenawy, quando o atacante desviou para o gol um cruzamento de Viña.
Em seu 72º jogo na temporada, o Palmeiras demonstrava cansaço, desatenção em alguns lances pouco criatividade ofensiva. Cenário que não foi muito diferente na etapa final. Tanto que o Al Ahly, novamente, teve a primeira boa chance de gol, aos 25. El Soleya recebeu uma bola dentro da grande área e finalizou de voleio, exigindo boa defesa de Weverton. No rebote, Ajayi mandou para o gol, mas estava em posição irregular.
Abel Ferreira demorou 80 minutos para tentar mudar a postura de sua equipe, ao colocar Gabriel Menino, Danilo e Gustavo Scarpa em campo. Espaçado em campo, sem compactação principalmente no meio de campo, o Palmeiras seguiu sem fazer o goleiro El Shenawy trabalhar até os pênaltis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados