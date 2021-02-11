Palmeiras perde nos pênaltis para o Al Ahly e termina o Mundial em 4°

Palmeiras perde para o Al Ahly e termina o m Crédito: FIfa/Divulgação

Ao ser derrotado pela primeira vez em sua história por time africano nesta quinta (11), o Palmeiras voltará do Qatar com a pior campanha de um time sul-americano no Mundial de Clubes da Fifa. Na disputa pelo terceiro lugar da competição, a equipe brasileira acabou derrotada pelo Al Ahly nos pênaltis, por 3 a 2, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar. Felipe Melo desperdiçou a cobrança que definiu a derrota.

Os outros quatro times sul-americanos que também foram derrotados nas semifinais -Internacional (2010), Atlético-MG (2013), Atlético Nacional-COL (2016) e River Plate-ARG (2018)- ao menos voltaram para casa com uma vitória na bagagem.

O revés alviverde foi ainda mais frustrante para um clube que sonhava com uma inédita conquista em sua segunda participação no campeonato. Em 1999, acabou superado pelo Manchester United (ING), 1 a 0, em final no antigo formato do torneio, em que se enfrentavam o campeão europeu e o sul-americano.

No histórico geral, em seus três jogos em Mundiais, o Palmeiras não conseguiu marcar nem sequer um gol no tempo regulamentar e volta do Qatar com o pior ataque da competição -na semifinal, perdeu do Tigres por 1 a 0.

Contra times africanos, antes deste confronto, o Palmeiras disputados três jogos contra, Cornerstone-Gana, Accra Great Olympics-Gana e Stationery Stores-Nigéria, diante dos quais venceu duas vezes e empatou uma.

O JOGO

Embora tenha terminado o primeiro tempo com mais posse de bola (52% contra 48%) e com mais chutes a gol (8 a 5), o Palmerias teve um ritmo lento, com poucas oportunidades claras de abrir o placar, enquanto o Al Ahly esteve mais perto do gol. O time egípcio rondava a área de Weverton mesmo tendo de jogar sem os seus dois principais homens de ataque, Mahmoud Kahraba e Hussein El Shahat, banidos da competição pela Fifa por quebrarem regras de proteção contra a Covid-19 na estreia da equipe.

A melhor chance da etapa inicial foi dos africanos, aos 25 minutos, quando Felipe Melo errou uma saída de bola, El Soleya recuperou na entrada da área e bateu cruzado, próximo à trave direita de Weverton. O volante alviverde foi uma das quatro mudanças na escalação de Abel Ferreira em relação ao duelo com o Tigres (MEX). Mayke, Patrick de Paula e Willian também iniciaram o jogo, nos lugares de Marcos Rocha, Zé Rafael, Danilo e Gabriel Menino. Mesmo com as trocas, o Palmeiras teve na etapa inicial uma atuação ainda pior do que havia apresentado contra os mexicanos.

Somente Rony, assim como já havia sido na semifinal, conseguiu finalizar uma bola que exigiu boa defesa de El Shenawy, quando o atacante desviou para o gol um cruzamento de Viña.

Em seu 72º jogo na temporada, o Palmeiras demonstrava cansaço, desatenção em alguns lances pouco criatividade ofensiva. Cenário que não foi muito diferente na etapa final. Tanto que o Al Ahly, novamente, teve a primeira boa chance de gol, aos 25. El Soleya recebeu uma bola dentro da grande área e finalizou de voleio, exigindo boa defesa de Weverton. No rebote, Ajayi mandou para o gol, mas estava em posição irregular.