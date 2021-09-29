Finalista

Palmeiras empata com o Atlético-MG e se garante na final da Libertadores

Gol fora de casa fez a diferença, e o Verdão, atual campeão da competição continental, vai em busca de mais um título

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 23:59

Dudu marcou o gol do Palmeiras e garantiu a classificação do Verdão à final da Libertadores Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras é o primeiro finalista da Copa Libertadores da América 2021. O Verdão empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 no Mineirão na noite desta terça-feira (28), no jogo de volta da semifinal da competição, e com o gol fora, conseguiu a classificação. Vargas marcou para os mandantes, enquanto Dudu fez o gol decisivo. 
Esta é a quinta vez que o Verdão avança à final da Libertadores, sendo a segunda vez consecutiva. O Galo conhece sua segunda eliminação nas semifinais do torneio continental. A equipe paulista é a atual campeã da competição.

O JOGO

A partida começou com um roteiro similar ao que ocorreu no Allianz Parque. O Atlético-MG pressionando e tomando as iniciativas ofensivas, e o Palmeiras bem organizado na defesa, buscando jogadas em velocidade. A primeira boa chegada veio após uma cobrança de falta equivocada de Luan. O defensor alviverde cobrou nos pés de Vargas, que foi conduzindo e rolou para Hulk. A bola no entanto ficou longa, e Weverton conseguiu bloquear a chegada.
Aos 25 minutos, o Verdão teve sua primeira oportunidade clara na partida. Em lançamento longo, Piquerez ganha no alto de Mariano, avança pela ponta esquerda e chuta com o pé direito. A bola tirou tinta da trave de Éverson. Essa foi uma das únicas investidas da equipe paulista no primeiro tempo. O Galo dominava a posse e teve outra boa chance em chute cruzado de Nacho, defendido por Weverton.
A equipe da casa voltou com o mesmo ímpeto ofensivo e logo aos 3 minutos da segunda etapa, chegou com perigo. Hulk aproveitou rebote da defesa do Verdão e, de fora da área, mandou chute forte, forçando Weverton a mandar para escanteio. No minuto seguinte, o Palmeiras respondeu com Rony. O camisa 7 recebeu lançamento e avançou pelo corredor direito. Ele finalizou forte, e Éverson conseguiu agarrar.
A pressão nos minutos iniciais da segunda etapa feita pelos mineiros surtiu efeito. Aos 6 minutos, Jair recebeu na direita, foi até a linha de fundo e cruzou na segunda trave. Vargas subiu sozinho e testou firme contra a meta de Weverton, inaugurando o marcador.
Após o gol, a torcida do Galo passou a empurrar ainda mais o time, que quase ampliou a vantagem. Nacho encontrou lindo passe para Vargas. O camisa 10 saiu cara a cara com Weverton, que conseguiu leve desvio. 
Buscando mudar a dinâmica da equipe, Abel Ferreira colocou Gabriel Veron na vaga de Rony. Um minuto depois da alteração, ele recebeu bola na ponta esquerda, ganhou no corpo de Nathan Silva e cruzou rasteiro para Dudu. Livre, o camisa 43 tocou de carrinho para igualar o placar no Mineirão.
Nos últimos 20 minutos da partida, o Atlético-MG foi com praticamente todos os seus jogadores ao ataque, em busca da classificação, mas a equipe mineira não conseguia criar chances perigosas, apelando ao chuveirinho na área. O Galo parou na defesa do Palmeiras, que conquistou a vaga para disputar a final em Montevideo, no Uruguai, dia 27 de novembro.

