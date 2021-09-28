Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desencantou

Messi marca seu 1° gol e PSG vence o Manchester City na Liga dos Campeões

Em seu quarto jogo pelo Paris Saint-Germain, Lionel Messi enfim marcou seu primeiro gol com a camisa do clube francês

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 18:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2021 às 18:11
Messi marcou seu primeiro gol com a camisa do PSG, que venceu o Manchester City por 2 a 0
Messi marcou seu primeiro gol com a camisa do PSG, que venceu o Manchester City por 2 a 0 Crédito: PSG/Divulgação
Vitória parisiense. E com marca especial. Nesta terça-feira (28), pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League, o PSG bateu o Manchester City por 2 a 0 no Parque dos Príncipes e conquistou seu primeiro triunfo no torneio. Os gols foram de Gueye e Messi, o primeiro do argentino no clube francês. 
Não precisou de muito e o PSG logo abriu o placar. Aos oito minutos, Mbappé foi na linha de fundo pela direita, tocou para trás e Neymar tentou bater de primeira, mas furou. A bola sobrou nos pés de Gana Gueye, que dominou e chutou forte para marcar seu quarto gol na temporada. 

Veja Também

Richarlison assume protagonismo, zoa a Alemanha e manda recado para o ES

Argentina nem precisou jogar muito para vencer o Brasil

Depois do gol francês, o Manchester City não se abateu e passou a controlar a partida. Com muitas trocas de passe, os comandados de Guardiola criaram boas chances. A melhor delas foi após cruzamento de trivela de De Bruyne e cabeçada de Sterling na trave. No rebote, sem goleiro, Bernardo Silva perdeu dentro da pequena área.
Em seu quarto jogo pelo Paris Saint-Germain, Lionel Messi enfim marcou seu primeiro gol com a camisa do clube francês. Aos 29 minutos do segundo tempo, em contra-ataque pela direita, o argentino arrancou, tabelou com Mbappé na entrada da área e bateu com categoria para vencer Ederson.
Com o resultado, o Grupo A da Champions League fica embolado na briga pelas primeiras colocações. Depois de empatar na estreia, o PSG agora lidera a chave com quatro pontos. O Manchester City, por sua vez, cai para a terceira posição. A Champions League agora terá uma pausa de três semanas e só voltará a ser disputada na segunda metade de outubro. No dia 19, o Paris Saint-Germain recebe o RB Leipzig, da Alemanha, enquanto o Manchester City visita o Club Brugge, da Bélgica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ônibus pega fogo na BR 101 em Mimoso do Sul
Ônibus com 31 passageiros pega fogo na BR 101 em Mimoso do Sul; vídeo
Imagem de destaque
20 concursos e seleções com salários de até R$ 13 mil; veja vagas
Imagem de destaque
PF mira pessoas e empresas suspeitas de caixa 2 nas eleições na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados