Rumo ao G-4: Vasco supera o Goiás e engata a segunda vitória seguida

Pec comemora o gol com Nenê Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco respira. Commais de três mil pessoas em São Januário na noite desta segunda-feira (27), o time da casa superou o Goiás, engatou a segunda vitória seguida e abriu a 27ª rodada encurtando a distância para o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Falta muito, mas é permitido sonhar. Morato e Gabriel Pec marcaram no 2 a 0.

A primeira oportunidade mais clara do jogo foi do time visitante. Aos seis minutos, Alef Manga cruzou e Nicolas, de cabeça, acertou o travessão. Mas o domínio era do dono da casa. Morato já havia tentado de cabeça, Ricardo Graça também gerou perigo e, com um chute frontal, Marquinhos Gabriel tirou tinta da trave direita de Tadeu. Bruno Gomes também teve chance.

O domínio do Vasco virou gol aos 29 minutos, quando Marquinhos Gabriel lançou Riquelme que cruzou com açúcar para Morato cabecear. Festa da torcida presente. As duas equipes tiveram criaram outras jogadas até o fim do primeiro tempo, mas o placar seguiu 1 a 0.

O placar foi alterado, na verdade, no início do segundo tempo. Aos três minutos, Nene cruzou e Gabriel Pec testou para a rede. O 2 a 0 deu tranquilidade ao Cruz-Maltino, e o Esmeraldino passou a ter mais posse de bola, mas não conseguiu transformá-la em chances efetivas.