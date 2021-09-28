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Série B

Rumo ao G-4: Vasco supera o Goiás e engata a segunda vitória seguida

Time cruz-maltino segue na cruzada rumo ao grupo das equipes que vão conquistar o acesso à Série A do Brasileirão
LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 21:59

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 21:59

Pec comemora o gol com Nenê
Pec comemora o gol com Nenê Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco respira. Commais de três mil pessoas em São Januário na noite desta segunda-feira (27), o time da casa superou o Goiás, engatou a segunda vitória seguida e abriu a 27ª rodada encurtando a distância para o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Falta muito, mas é permitido sonhar. Morato e Gabriel Pec marcaram no 2 a 0.
A primeira oportunidade mais clara do jogo foi do time visitante. Aos seis minutos, Alef Manga cruzou e Nicolas, de cabeça, acertou o travessão. Mas o domínio era do dono da casa. Morato já havia tentado de cabeça, Ricardo Graça também gerou perigo e, com um chute frontal, Marquinhos Gabriel tirou tinta da trave direita de Tadeu. Bruno Gomes também teve chance.
O domínio do Vasco virou gol aos 29 minutos, quando Marquinhos Gabriel lançou Riquelme que cruzou com açúcar para Morato cabecear. Festa da torcida presente. As duas equipes tiveram criaram outras jogadas até o fim do primeiro tempo, mas o placar seguiu 1 a 0.
O placar foi alterado, na verdade, no início do segundo tempo. Aos três minutos, Nene cruzou e Gabriel Pec testou para a rede. O 2 a 0 deu tranquilidade ao Cruz-Maltino, e o Esmeraldino passou a ter mais posse de bola, mas não conseguiu transformá-la em chances efetivas.
O gol do Goiás parecia desenhado aos 30, quando, depois de cruzamento da direita, Alef Manga chutou de primeira. Vanderlei fez a defesa. Sete minutos depois, o cruzamento foi da esquerda, e Nicolas cabeceou com perigo, mas para fora. E nada de mais relevante foi visto. Segunda vitória seguida do time de São Januário, que enfrenta o Confiança, neste domingo.

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