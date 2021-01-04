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Caso grave

Pai de Marcinho confirma que filho dirigia carro que atropelou professor no Rio

Sérgio Lemos de Oliveira afirma que o filho, ex-lateral do Botafogo, não estava alcoolizado em acidente que matou um homem e deixou uma mulher gravemente ferida
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 17:59

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:59

Botafogo
Marcinho, ex-lateral do Botafogo, dirigia o veículo que atropelou um homem no Rio de Janeiro nos últimos dias Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Sérgio Lemos de Oliveira, pai de Marcinho, ex-Botafogo, confirmou em depoimento prestado na 42ª delegacia da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira que o filho conduzia o veículo que atropelou um casal na última quarta-feira, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, saindo sem prestar socorro. A informação foi divulgada pelo site "ge".
No depoimento, Sérgio afirmou que Marcinho andava em baixa velocidade e não estava alcoolizado no momento do acidente que matou um homem e deixou uma mulher gravemente ferida.

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Os professores Alexandre Silva de Lima e Maria Cristina José Soares tentavam atravessar a rua quando foram atropelados por um Mini Cooper. Alexandre morreu na hora. Maria Cristina foi internada em estado grave no Hospital Lourenço Jorge, posteriormente transferida para o Hospital Vitória, onde se recupera de uma cirurgia realizada no último domingo.
Marcinho e o pai chegaram por volta de 11h à delegacia. O advogado Gabriel Habib, que representa os dois, chegou à delegacia no Recreio aproximadamente uma hora antes dos clientes, conversou com o delegado Allan Luxardo responsável pela investigação do caso e cumprimentou Márcio Albuquerque, advogado das vítimas. Nenhum deles falou com a imprensa.

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