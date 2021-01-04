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Jogadores do Santos fazem lição de casa antes de pegar o Boca Juniors

Por um pedido da comissão técnica, elenco do Peixe passou o sábado de olho n TV para acompanhar o clássico entre Boca e River pela Copa Diego Maradona...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 16:57

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 16:57

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O elenco santista passou as festas de final de ano totalmente focado no duelo contra o Boca Juniors pela semifinal da Copa Libertadores da América. Na última atividade antes da viagem para Buenos Aires, o zagueiro Luan Peres valorizou o tempo que a equipe teve para trabalhar e disse que até “lição de casa” o grupo teve que fazer.- O professor passou isso pra gente, sim. No sábado a comissão avisou no nosso o grupo sobre o horário e o canal onde passaria o jogo do Boca contra o River para que a gente analisasse a partida. Eles não começaram o clássico com o time completo, então não deu pra analisar tudo ali. Mas estudamos o time deles em todos esses dias e estamos prontos para a decisão - afirmou o zagueiro Luan Peres.O defensor esteve ameaçado de não participar dos confrontos contra o Boca. O empréstimo do jogador terminava no dia 31 de dezembro e só no início da semana passada o Santos chegou a um acordo com o Brugge para a prorrogação do vínculo por mais duas semanas.- Ter tempo para trabalhar era uma coisa que não estávamos conseguindo durante toda a temporada, e finalmente tivemos isso agora. Trabalhamos muito bem, mais de uma semana bem intensos nas atividades e focados apenas no Boca. Vendo vídeos deles diariamente, então estamos preparados para enfrentá-los. Já estaríamos mesmo se não tivesse esse treino de amanhã na Argentina, pois hoje foi a atividade mais decisiva, onde fizemos um pouco de tudo. Cada dia da semana nós trabalhamos uma coisa e hoje juntamos tudo. Foi um belo período de treinos - concluiu.O Santos ainda faz mais um treino nesta terça-feira, já em solo argentino, quando Cuca definirá o time que entrará em campo na quarta-feira, em La Bombonera. A partida será às 19h15. A volta está marcada para o dia 13, na Vila Belmiro.

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